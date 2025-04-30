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Готується 5 хвилин, а виходить поживним та ситним: як приготувати хумус з нуту та авокадо (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальний, пікантний, корисний
Оригінальний, пікантний, корисний. Фото instagram.com

Хумус намазують на хліб або використовують як соус в інших стравах

Авокадо вже давно завоювало популярність як універсальний інгредієнт у салатах, смузі та навіть десертах. Його ніжна текстура та корисні жири роблять його незамінним у багатьох стравах.

Але сьогодні ми хочемо поділитися рецептом не менш популярної закуски — хумусу з авокадо! Цей варіант додає традиційному хумусу кремової текстури та новий, свіжий смак. Нут і авокадо чудово поєднуються, створюючи смачну, здорову та поживну закуску, яка стане ідеальним доповненням до вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати хумус з нуту та авокадо

Інгредієнти:

  • нут — 250 г (відвареного або консервованого, без рідини);
  • авокадо — 1 шт.;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • паста тахіні (кунжутна паста) — 1 ст. л.;
  • сік половини лимона;
  • оливкова олія — 2-3 ст. л.;
  • спеції — до смаку (сіль, перець, мікс приправ — сушені томати, часник, базилік).

Спосіб приготування:

1.Перемолоти в чаші блендера нут, авокадо, петрушку, часник і пасту тахіні.

2.Додати спеції, лимонний сік та оливкову олію.

3.Збивати на високій швидкості 3-5 хвилин до однорідної консистенції. При необхідності додати рідину з-під варіння нуту для бажаної густоти.

4.Перекласти хумус на тарілку, посипати перцем і паприкою, полити оливковою олією та подати.

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#Авокадо #Хумус #Нут