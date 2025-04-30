Готується 5 хвилин, а виходить поживним та ситним: як приготувати хумус з нуту та авокадо (відео)

Хумус намазують на хліб або використовують як соус в інших стравах

Авокадо вже давно завоювало популярність як універсальний інгредієнт у салатах, смузі та навіть десертах. Його ніжна текстура та корисні жири роблять його незамінним у багатьох стравах.

Але сьогодні ми хочемо поділитися рецептом не менш популярної закуски — хумусу з авокадо! Цей варіант додає традиційному хумусу кремової текстури та новий, свіжий смак. Нут і авокадо чудово поєднуються, створюючи смачну, здорову та поживну закуску, яка стане ідеальним доповненням до вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати хумус з нуту та авокадо

Інгредієнти:

нут — 250 г (відвареного або консервованого, без рідини);

авокадо — 1 шт.;

петрушка — кілька гілочок;

часник — 1-2 зубчики;

паста тахіні (кунжутна паста) — 1 ст. л.;

сік половини лимона;

оливкова олія — 2-3 ст. л.;

спеції — до смаку (сіль, перець, мікс приправ — сушені томати, часник, базилік).

Спосіб приготування:

1.Перемолоти в чаші блендера нут, авокадо, петрушку, часник і пасту тахіні.

2.Додати спеції, лимонний сік та оливкову олію.

3.Збивати на високій швидкості 3-5 хвилин до однорідної консистенції. При необхідності додати рідину з-під варіння нуту для бажаної густоти.

4.Перекласти хумус на тарілку, посипати перцем і паприкою, полити оливковою олією та подати.