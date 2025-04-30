Готовится 5 минут, а получается сытным и питательным: как приготовить хумус из нута и авокадо (видео)

Хумус намазывают на хлеб или используют в качестве соуса в других блюдах

Авокадо уже давно завоевало популярность как универсальный ингредиент в салатах, смузи и даже десертах. Его нежная текстура и полезные жиры делают его незаменимым во многих блюдах.

Но сегодня мы хотим поделиться рецептом не менее популярной закуски – хумуса из авокадо! Этот вариант придает традиционному хумусу кремовую текстуру и новый, свежий вкус. Нут и авокадо отлично сочетаются, создавая вкусную, здоровую и питательную закуску, которая станет идеальным дополнением к вашему меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить хумус из нута и авокадо

Ингредиенты:

нут — 250 г (отварного или консервированного, без жидкости);

авокадо — 1 шт.;

петрушка – несколько веточек;

чеснок — 1-2 зубчика;

паста тахини (кунжутная паста) — 1 ст. л.;

сок половины лимона;

оливковое масло – 2-3 ст. л.;

специи – по вкусу (соль, перец, микс приправ – сушеные томаты, чеснок, базилик).

Способ приготовления:

1.Перемолоть в чаше блендера нут, авокадо, петрушку, чеснок и пасту тахини.

2.Добавить специи, лимонный сок и оливковое масло.

3.Сбивать на высокой скорости 3-5 минут до однородной консистенции. При необходимости добавить жидкость из-под варки нута для желаемой плотности.

4.Переложить хумус на тарелку, посыпать перцем и паприкой, полить оливковым маслом и подать.