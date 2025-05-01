Стояти біля плити не доведеться: як запекти курку з булгуром у духовці (відео)
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Булгур із куркою у духовці дуже зручно готувати, бо страва йде одразу з гарніром
Булгур — це пшеничний продукт, що отримується шляхом попереднього оброблення пшениці, що робить його легким для приготування та поживним. Зазвичай його готують з овочами, додають у салати, або використовують як гарнір до м'яса чи риби. Завдяки своїй текстурі та нейтральному смаку, булгур чудово поєднується з різними інгредієнтами, що робить його універсальним у багатьох стравах.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — булгур запечений з куркою у духовці. Це смачна і ситна комбінація, яка зберігає всі аромати інгредієнтів і стане чудовим доповненням до вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати булгур з куркою у духовці
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- булгур — 200 г;
- сіль, перець, паприка, італійські трави — до смаку;
- курячі стегна — 4 шт. (або за кількістю порцій).
Спосіб приготування:
1.Цибулю, моркву та перець нарізати (за бажанням моркву можна натерти на тертці).
2.Висипати овочі на змащену олією сковорідку.
3.Перемішати овочі, додати спеції (сіль, перець, паприку та італійські трави).
4.Додати промитий булгур і перемішати все разом.
5.Перемішати знову, щоб спеції і булгур рівномірно розподілилися.
6.Викласти овочеву суміш з булгуром у форму для запікання.
7.Викласти зверху курячі стегна.
8.Додати воду (приблизно 1-1,5 склянки, щоб булгур був покритий водою).
9.Накрити форму фольгою.
10.Поставити в духовку при температурі 190°C на 40-45 хвилин. Потім зняти фольгу і готувати ще 10-15 хвилин до утворення золотистої скоринки.