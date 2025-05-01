Стояти біля плити не доведеться: як запекти курку з булгуром у духовці (відео)

Булгур із куркою у духовці дуже зручно готувати, бо страва йде одразу з гарніром

Булгур — це пшеничний продукт, що отримується шляхом попереднього оброблення пшениці, що робить його легким для приготування та поживним. Зазвичай його готують з овочами, додають у салати, або використовують як гарнір до м'яса чи риби. Завдяки своїй текстурі та нейтральному смаку, булгур чудово поєднується з різними інгредієнтами, що робить його універсальним у багатьох стравах.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — булгур запечений з куркою у духовці. Це смачна і ситна комбінація, яка зберігає всі аромати інгредієнтів і стане чудовим доповненням до вашого меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати булгур з куркою у духовці

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

булгур — 200 г;

сіль, перець, паприка, італійські трави — до смаку;

курячі стегна — 4 шт. (або за кількістю порцій).

Спосіб приготування:

1.Цибулю, моркву та перець нарізати (за бажанням моркву можна натерти на тертці).

2.Висипати овочі на змащену олією сковорідку.

3.Перемішати овочі, додати спеції (сіль, перець, паприку та італійські трави).

4.Додати промитий булгур і перемішати все разом.

5.Перемішати знову, щоб спеції і булгур рівномірно розподілилися.

6.Викласти овочеву суміш з булгуром у форму для запікання.

7.Викласти зверху курячі стегна.

8.Додати воду (приблизно 1-1,5 склянки, щоб булгур був покритий водою).

9.Накрити форму фольгою.

10.Поставити в духовку при температурі 190°C на 40-45 хвилин. Потім зняти фольгу і готувати ще 10-15 хвилин до утворення золотистої скоринки.