Стоять у плиты не придется: как запечь курицу с булгуром в духовке (видео)
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Булгур с курицей в духовке очень удобно готовить, потому что блюдо идет сразу с гарниром
Булгур – это пшеничный продукт, получаемый путем предварительной обработки пшеницы, что делает его легким для приготовления и питательным. Обычно его готовят с овощами, добавляют в салаты или используют в качестве гарнира к мясу или рыбе. Благодаря своей текстуре и нейтральному вкусу, булгур прекрасно сочетается с разными ингредиентами, что делает его универсальным во многих блюдах.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – булгур запеченный с курицей в духовке. Это вкусная и сытная комбинация, которая сохраняет все ароматы ингредиентов и станет отличным дополнением к вашему меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить булгур с курицей в духовке
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- булгур — 200 г;
- соль, перец, паприка, итальянские травы – по вкусу;
- куриные бедра – 4 шт. (или по количеству порций).
Способ приготовления:
1.Лук, морковь и перец нарезать (по желанию морковь можно натереть на терке).
2.Высыпать овощи на смазанную сковороду маслом.
3.Перемешать овощи, добавить специи (соль, перец, паприку и итальянские травы).
4.Добавить промытый булгур и перемешать все вместе.
5.Перемешать снова, чтобы специи и булгур равномерно распределились.
6.Выложить овощную смесь с булгуром в форму для запекания.
7.Выложить сверху куриные бедра.
8.Добавить воду (примерно 1-1,5 стакана, чтобы булгур был покрыт водой).
9.Накрыть форму фольгой.
10.Поставить в духовку при температуре 190°C на 40-45 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.