Стоять у плиты не придется: как запечь курицу с булгуром в духовке (видео)

Булгур с курицей в духовке очень удобно готовить, потому что блюдо идет сразу с гарниром

Булгур – это пшеничный продукт, получаемый путем предварительной обработки пшеницы, что делает его легким для приготовления и питательным. Обычно его готовят с овощами, добавляют в салаты или используют в качестве гарнира к мясу или рыбе. Благодаря своей текстуре и нейтральному вкусу, булгур прекрасно сочетается с разными ингредиентами, что делает его универсальным во многих блюдах.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – булгур запеченный с курицей в духовке. Это вкусная и сытная комбинация, которая сохраняет все ароматы ингредиентов и станет отличным дополнением к вашему меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить булгур с курицей в духовке

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

булгур — 200 г;

соль, перец, паприка, итальянские травы – по вкусу;

куриные бедра – 4 шт. (или по количеству порций).

Способ приготовления:

1.Лук, морковь и перец нарезать (по желанию морковь можно натереть на терке).

2.Высыпать овощи на смазанную сковороду маслом.

3.Перемешать овощи, добавить специи (соль, перец, паприку и итальянские травы).

4.Добавить промытый булгур и перемешать все вместе.

5.Перемешать снова, чтобы специи и булгур равномерно распределились.

6.Выложить овощную смесь с булгуром в форму для запекания.

7.Выложить сверху куриные бедра.

8.Добавить воду (примерно 1-1,5 стакана, чтобы булгур был покрыт водой).

9.Накрыть форму фольгой.

10.Поставить в духовку при температуре 190°C на 40-45 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.