Якщо лишилось пюре, приготуйте цю страву: рецепт ситної картопляної запіканки з куркою (відео)

Від добавки не відмовитись

Картоплю недарма називають другим хлібом, адже з неї готують різноманітні смачні страви, що задовольняють будь-який смак. Її можна тушкувати, запікати, варити, а ще вона чудово поєднується з м'ясом, створюючи неймовірні смаки та аромати.

Сьогодні ми пропонуємо рецепт картопляної запіканки з м'ясом, що стане чудовим вибором для сімейної вечері або святкового столу. Вона виходить ситною, ніжною, а поєднання картоплі та м'яса робить її неймовірно смачною та поживною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати запіканку з картопляним пюре та куркою

Інгредієнти:

відварена картопля – 4 шт.;

куряче філе стегна – 400 г;

печериці – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

вершки – 100 г;

копчена моцарела – 300 г;

сіль, перець;

олія;

Спосіб приготування:

1.На дно форми викласти картоплю.

2.Потовкти та розділити по всій поверхні тоненьким шаром.

3.Для начинки нарізати дрібно цибулю, печериці та куряче філе стегна.

4.Обсмажити все на сковорідці до готовності.

5.Додати сіль, перець і вершки.

6.Викласти начинку на картоплю, щедро посипати моцарелою.

7.Поставити в розігріту духовку за температури 190 градусів на 10-15 хвилин.