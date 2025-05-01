Если осталось пюре, приготовьте это блюдо: рецепт сытной картофельной запеканки с курицей (видео)
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От добавки не отказаться
Картошку не зря называют вторым хлебом, ведь из него готовят разнообразные вкусные блюда, удовлетворяющие любой вкус. Ее можно тушить, запекать, варить, а еще она отлично сочетается с мясом, создавая невероятные вкусы и ароматы.
Сегодня мы предлагаем рецепт картофельной запеканки с мясом, что станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Она получается сытной, нежной, а сочетание картофеля и мяса делает его невероятно вкусным и питательным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить запеканку с картофельным пюре и курицей
Ингредиенты:
- отварной картофель – 4 шт.;
- куриное филе бедра – 400 г;
- шампиньоны – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- сливки – 100 г;
- копченая моцарелла – 300 г;
- соль, перец;
- масло;
Способ приготовления:
1.На дно формы выложить картофель.
2.Потолочь и разделить по всей поверхности тоненьким слоем.
3.Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.
4.Обжарить все на сковороде до готовности.
5.Добавить соль, перец и сливки.
6.Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.
7.Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.