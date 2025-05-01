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Если осталось пюре, приготовьте это блюдо: рецепт сытной картофельной запеканки с курицей (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сытная, простая, очень вкусная
Сытная, простая, очень вкусная. Фото instagram.com

От добавки не отказаться

Картошку не зря называют вторым хлебом, ведь из него готовят разнообразные вкусные блюда, удовлетворяющие любой вкус. Ее можно тушить, запекать, варить, а еще она отлично сочетается с мясом, создавая невероятные вкусы и ароматы.

Сегодня мы предлагаем рецепт картофельной запеканки с мясом, что станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Она получается сытной, нежной, а сочетание картофеля и мяса делает его невероятно вкусным и питательным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить запеканку с картофельным пюре и курицей

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 4 шт.;
  • куриное филе бедра – 400 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сливки – 100 г;
  • копченая моцарелла – 300 г;
  • соль, перец;
  • масло;

Способ приготовления:

1.На дно формы выложить картофель.

2.Потолочь и разделить по всей поверхности тоненьким слоем.

3.Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.

4.Обжарить все на сковороде до готовности.

5.Добавить соль, перец и сливки.

6.Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.

7.Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.

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#Картофель #Курица #Запеканка #Готовим дома