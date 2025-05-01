Если осталось пюре, приготовьте это блюдо: рецепт сытной картофельной запеканки с курицей (видео)

От добавки не отказаться

Картошку не зря называют вторым хлебом, ведь из него готовят разнообразные вкусные блюда, удовлетворяющие любой вкус. Ее можно тушить, запекать, варить, а еще она отлично сочетается с мясом, создавая невероятные вкусы и ароматы.

Сегодня мы предлагаем рецепт картофельной запеканки с мясом, что станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Она получается сытной, нежной, а сочетание картофеля и мяса делает его невероятно вкусным и питательным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить запеканку с картофельным пюре и курицей

Ингредиенты:

отварной картофель – 4 шт.;

куриное филе бедра – 400 г;

шампиньоны – 400 г;

лук – 1 шт.;

сливки – 100 г;

копченая моцарелла – 300 г;

соль, перец;

масло;

Способ приготовления:

1.На дно формы выложить картофель.

2.Потолочь и разделить по всей поверхности тоненьким слоем.

3.Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.

4.Обжарить все на сковороде до готовности.

5.Добавить соль, перец и сливки.

6.Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.

7.Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.