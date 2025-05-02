Будет вкусно с любым гарниром: как приготовить сочное куриное филе в сливочном соусе (видео)
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На обед или на ужин, на каждый день
Куриное филе – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: сочные отбивные, рулетики, запеканки, салаты, а еще – нежное филе в сливочном соусе. Этот вариант идеально подойдет для семейного ужина или даже праздничного стола: мясо получается мягким, ароматным, пропитанным нежной сливочной заливкой с чесноком и специями.
Готовится просто, а результат вкусный, как в ресторане. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить куриное филе в сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2-3 шт.;
- масло для жарки;
- соль, перец;
- бульон – 200 мл;
- сливки (от 20%) – 200 мл;
- шпинат — горсть;
- томаты черри – 15 шт.;
- соус песто – 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зуб.;
- пармезан;
Способ приготовления:
1.Нарезанное куриное филе посолить, поперчить и быстро обжарить на разогретой сковороде до появления золотистой корочки. До полной готовности не доводить – мясо еще будет готовиться в соусе.
2.В той же сковороде протушить несколько минут шпинат с нарезанными томатами и измельченным чесноком — до мягкости и появления аппетитного аромата.
3.Влить куриный бульон и довести до лёгкого кипения.
4.Добавить соус песто и сливки, тщательно перемешать.
5.Посолить, поперчить соус по вкусу.
6.Как только соус закипит, убавить огонь до минимума и вернуть в сковородку обжаренное куриное филе.
7.Тушить блюдо 10 минут на слабом огне, а перед подачей щедро посыпать тертым пармезаном.