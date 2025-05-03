Впораєтеся за 30 хвилин: такі сирні булочки можна приготувати до сніданку чи на перекус (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пишні, ніжні, здобні, рум'яні
Кисломолочний сир — універсальний і напрочуд корисний продукт, який часто з’являється у нашому холодильнику. Його можна їсти просто так або використовувати як основу для цілої палітри страв — від солодких сирників до солоних запіканок. А ще з нього виходить дещо незвичайне та напрочуд смачне — наприклад, сирний десерт, що здивує ніжною текстурою й легкістю.
Але сьогодні ми приготуємо не менш цікаву і трохи несподівану страву — м’які, ароматні сирні булочки. Вони мають золотаву скоринку, приємну кислинку, розкішний сирний аромат і смак, якому важко встояти. Ідеально — до чаю, кави чи як сніданок на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати сирні булочки
Інгредієнти
Для тіста:
- кисломолочний сир — 200 г;
- вершкове масло — 100 г (м’яке);
- цукор — 40 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 200–220 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ваніль — до смаку;
- сіль — дрібка;
- цедра апельсина — 1 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 200 г;
- білок — 1 шт.;
- цукор — до смаку;
- ваніль — за бажанням;
- манна крупа — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
1.В одній мисці змішати кисломолочний сир, яйце, цукор, сіль, ваніль та натерту цедру апельсина. Добре перемішати до однорідної маси.
2.В іншій ємності змішати борошно з розпушувачем і перетерти його з м’яким вершковим маслом до стану крихти.
3.Поєднати дві маси та замісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку і поставити в холодильник на 20 хвилин.
4.Для начинки змішати сир з білком, цукром, ваніллю, манкою та сметаною. Ретельно перемішати.
5.Охолоджене тісто розкотити в прямокутний пласт товщиною 5–7 мм. Викласти по центру начинку, залишивши краї вільними, і загорнути їх до середини.
6.Нарізати рулет на 10–12 частин, згорнути кожну частину в завиток, скручуючи двічі.
7.Перекласти булочки на деко, змастити їх жовтком і випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.