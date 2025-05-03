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Впораєтеся за 30 хвилин: такі сирні булочки можна приготувати до сніданку чи на перекус (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Для всієї родини
Для всієї родини. Фото instagram.com

Пишні, ніжні, здобні, рум'яні

Кисломолочний сир — універсальний і напрочуд корисний продукт, який часто з’являється у нашому холодильнику. Його можна їсти просто так або використовувати як основу для цілої палітри страв — від солодких сирників до солоних запіканок. А ще з нього виходить дещо незвичайне та напрочуд смачне — наприклад, сирний десерт, що здивує ніжною текстурою й легкістю.

Але сьогодні ми приготуємо не менш цікаву і трохи несподівану страву — м’які, ароматні сирні булочки. Вони мають золотаву скоринку, приємну кислинку, розкішний сирний аромат і смак, якому важко встояти. Ідеально — до чаю, кави чи як сніданок на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати сирні булочки

Інгредієнти

Для тіста:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • вершкове масло — 100 г (м’яке);
  • цукор — 40 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 200–220 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ваніль — до смаку;
  • сіль — дрібка;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • білок — 1 шт.;
  • цукор — до смаку;
  • ваніль — за бажанням;
  • манна крупа — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

1.В одній мисці змішати кисломолочний сир, яйце, цукор, сіль, ваніль та натерту цедру апельсина. Добре перемішати до однорідної маси.

2.В іншій ємності змішати борошно з розпушувачем і перетерти його з м’яким вершковим маслом до стану крихти.

3.Поєднати дві маси та замісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку і поставити в холодильник на 20 хвилин.

4.Для начинки змішати сир з білком, цукром, ваніллю, манкою та сметаною. Ретельно перемішати.

5.Охолоджене тісто розкотити в прямокутний пласт товщиною 5–7 мм. Викласти по центру начинку, залишивши краї вільними, і загорнути їх до середини.

6.Нарізати рулет на 10–12 частин, згорнути кожну частину в завиток, скручуючи двічі.

7.Перекласти булочки на деко, змастити їх жовтком і випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

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#Булочки #Випічка #Готуємо вдома