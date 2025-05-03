Впораєтеся за 30 хвилин: такі сирні булочки можна приготувати до сніданку чи на перекус (відео)

Пишні, ніжні, здобні, рум'яні

Кисломолочний сир — універсальний і напрочуд корисний продукт, який часто з’являється у нашому холодильнику. Його можна їсти просто так або використовувати як основу для цілої палітри страв — від солодких сирників до солоних запіканок. А ще з нього виходить дещо незвичайне та напрочуд смачне — наприклад, сирний десерт, що здивує ніжною текстурою й легкістю.

Але сьогодні ми приготуємо не менш цікаву і трохи несподівану страву — м’які, ароматні сирні булочки. Вони мають золотаву скоринку, приємну кислинку, розкішний сирний аромат і смак, якому важко встояти. Ідеально — до чаю, кави чи як сніданок на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати сирні булочки

Інгредієнти

Для тіста:

кисломолочний сир — 200 г;

вершкове масло — 100 г (м’яке);

цукор — 40 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 200–220 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ваніль — до смаку;

сіль — дрібка;

цедра апельсина — 1 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 200 г;

білок — 1 шт.;

цукор — до смаку;

ваніль — за бажанням;

манна крупа — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.

Для змащування:

жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

1.В одній мисці змішати кисломолочний сир, яйце, цукор, сіль, ваніль та натерту цедру апельсина. Добре перемішати до однорідної маси.

2.В іншій ємності змішати борошно з розпушувачем і перетерти його з м’яким вершковим маслом до стану крихти.

3.Поєднати дві маси та замісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку і поставити в холодильник на 20 хвилин.

4.Для начинки змішати сир з білком, цукром, ваніллю, манкою та сметаною. Ретельно перемішати.

5.Охолоджене тісто розкотити в прямокутний пласт товщиною 5–7 мм. Викласти по центру начинку, залишивши краї вільними, і загорнути їх до середини.

6.Нарізати рулет на 10–12 частин, згорнути кожну частину в завиток, скручуючи двічі.

7.Перекласти булочки на деко, змастити їх жовтком і випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.