Справитесь за 30 минут: такие творожные булочки можно приготовить к завтраку или на перекус (видео)
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Пышные, нежные, сдобные, румяные
Творог – универсальный и удивительно полезный продукт, который часто появляется в нашем холодильнике. Его можно есть просто так или использовать в качестве основы для целой палитры блюд – от сладких сырников до соленых запеканок. А еще из него получается несколько необычное и удивительно вкусное — например, творожный десерт, удивляющий нежной текстурой и легкостью.
Но сегодня мы приготовим не менее интересное и немного неожиданное блюдо – мягкие, ароматные творожные булочки. Они имеют золотистую корочку, приятную кислинку, роскошный творожный аромат и вкус, которому трудно устоять. Идеально – к чаю, кофе или как завтрак на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить творожные булочки
Ингредиенты:
Для теста:
- творог — 200 г;
- сливочное масло — 100 г (мягкое);
- сахар — 40 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 200-220 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ваниль — по вкусу;
- соль — щепотка;
- цедра апельсина – 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 200 г;
- белок – 1 шт.;
- сахар — по вкусу;
- ваниль – по желанию;
- манная крупа — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.
Для смазки:
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1.В одной миске смешать творог, яйцо, сахар, соль, ваниль и натертую цедру апельсина. Отлично перемешать до однородной массы.
2.В другой емкости смешать муку с разрыхлителем и перетереть ее с мягким сливочным маслом до состояния крошки.
3.Соединить две массы и замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 20 минут.
4.Для начинки смешать творог с белком, сахаром, ванилью, манкой и сметаной. Тщательно перемешать.
5.Охлажденное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм. Выложить по центру начинку, оставив края свободными, и завернуть их внутрь.
6.Нарезать рулет на 10–12 частей, свернуть каждую часть в завиток, скручивая дважды.
7.Переложить булочки на противень, смазать их желтком и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.