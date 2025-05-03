Справитесь за 30 минут: такие творожные булочки можно приготовить к завтраку или на перекус (видео)

Пышные, нежные, сдобные, румяные

Творог – универсальный и удивительно полезный продукт, который часто появляется в нашем холодильнике. Его можно есть просто так или использовать в качестве основы для целой палитры блюд – от сладких сырников до соленых запеканок. А еще из него получается несколько необычное и удивительно вкусное — например, творожный десерт, удивляющий нежной текстурой и легкостью.

Но сегодня мы приготовим не менее интересное и немного неожиданное блюдо – мягкие, ароматные творожные булочки. Они имеют золотистую корочку, приятную кислинку, роскошный творожный аромат и вкус, которому трудно устоять. Идеально – к чаю, кофе или как завтрак на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить творожные булочки

Ингредиенты:

Для теста:

творог — 200 г;

сливочное масло — 100 г (мягкое);

сахар — 40 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 200-220 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ваниль — по вкусу;

соль — щепотка;

цедра апельсина – 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 200 г;

белок – 1 шт.;

сахар — по вкусу;

ваниль – по желанию;

манная крупа — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.

Для смазки:

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1.В одной миске смешать творог, яйцо, сахар, соль, ваниль и натертую цедру апельсина. Отлично перемешать до однородной массы.

2.В другой емкости смешать муку с разрыхлителем и перетереть ее с мягким сливочным маслом до состояния крошки.

3.Соединить две массы и замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник на 20 минут.

4.Для начинки смешать творог с белком, сахаром, ванилью, манкой и сметаной. Тщательно перемешать.

5.Охлажденное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм. Выложить по центру начинку, оставив края свободными, и завернуть их внутрь.

6.Нарезать рулет на 10–12 частей, свернуть каждую часть в завиток, скручивая дважды.

7.Переложить булочки на противень, смазать их желтком и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.