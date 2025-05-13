Один інгредієнт зробить рибні котлети соковитими: що додати до фаршу (відео)

Рибні котлети з фаршу тріски на сковороді приготувати досить легко

Риба — це цінний, легкозасвоюваний продукт, багатий на білок і корисні жири. Її готують у найрізноманітніших варіантах: запікають, смажать, готують на пару чи тушкують у вершковому соусі з зеленню. Але якщо хочеться чогось більш домашнього та поживного, варто звернути увагу на рибні котлети з салом.

Додавання сала робить їх особливо соковитими, м’якшими та ароматнішими — навіть ті, хто зазвичай не полюбляє рибу, оцінять таку страву. Ідеальний варіант для сімейного обіду або як альтернатива м’ясним котлетам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати рибні котлети з салом

Інгредієнти:

філе щуки – 800 г;

сало – 150 г;

хліб білий – 150 г;

молоко – 100 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

яйця – 1 шт.;

сіль – 1 ст. л. без гірки;

перець чорний – 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

1. Цілу рибу почистити, відділити голову.

2. Філе зняти з хребта та кісток, зняти шкірку.

3. Хліб замочити в молоці на 10 хвилин.

4. Сало та цибулю нарізати на шматки.

5. Перекрутити філе щуки, сало та цибулю. Обов'язково двічі, щоб добре подрібнились усі кісточки. За другим разом додати відтиснутий хліб.

6. У фарш додати сіль, перець, яйце.

7. Дуже добре перемішати.

8. Залишити на 30 хвилин в прохолодному місці.

9. Сформувати котлети вологими руками. Можна трохи присипати панірувальними сухарями.

10. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки по 5 хвилин з кожного боку.

11. На останніх хвилинах смаження можна накрити кришкою.