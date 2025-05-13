Один ингредиент сделает рыбные котлеты сочными: что добавить в фарш (видео)
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Рыбные котлеты из фарша трески на сковороде приготовить достаточно легко
Рыба – это ценный, легкоусвояемый продукт, богатый белоком и полезные жиры. Ее готовят в самых разных вариантах: запекают, жарят, готовят на пару или тушат в сливочном соусе с зеленью. Но если хочется чего-нибудь более домашнего и питательного, стоит обратить внимание на рыбные котлеты с салом.
Добавление сала делает их особенно сочными, более мягкими и ароматными — даже те, кто обычно не любит рыбу, оценят такое блюдо. Идеальный вариант для семейного обеда или в качестве альтернативы мясным котлетам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".
Как приготовить рыбные котлеты с салом
Ингредиенты:
- филе щуки – 800 г;
- сало – 150 г;
- хлеб белый – 150 г;
- молоко – 100 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйца – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л. без горки;
- перец черный – 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
1. Целую рыбу почистить, отделить голову.
2. Филе снять с хребта и костей, снять кожуру.
3. Хлеб замочить в молоке на 10 минут.
4. Сало и лук порезать на куски.
5. Перекрутить филе щуки, сало и лука. Обязательно дважды, чтобы измельчились все косточки. В другой раз добавить отжатый хлеб.
6. В фарш добавить соль, перец, яйцо.
7. Хорошо перемешать.
8. Оставить на 30 минут в прохладном месте.
9. Сформировать котлеты влажными руками. Можно немного присыпать панировочными сухарями.
10. Жарить на среднем огне до золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.
11. На последних минутах жарки можно накрыть крышкой.