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Один ингредиент сделает рыбные котлеты сочными: что добавить в фарш (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, сытные, полезные, сочные
Вкусные, сытные, полезные, сочные. Фото instagram.com

Рыбные котлеты из фарша трески на сковороде приготовить достаточно легко

Рыба – это ценный, легкоусвояемый продукт, богатый белоком и полезные жиры. Ее готовят в самых разных вариантах: запекают, жарят, готовят на пару или тушат в сливочном соусе с зеленью. Но если хочется чего-нибудь более домашнего и питательного, стоит обратить внимание на рыбные котлеты с салом.

Добавление сала делает их особенно сочными, более мягкими и ароматными — даже те, кто обычно не любит рыбу, оценят такое блюдо. Идеальный вариант для семейного обеда или в качестве альтернативы мясным котлетам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить рыбные котлеты с салом

Ингредиенты:

  • филе щуки – 800 г;
  • сало – 150 г;
  • хлеб белый – 150 г;
  • молоко – 100 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйца – 1 шт.;
  • соль – 1 ст. л. без горки;
  • перец черный – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

1. Целую рыбу почистить, отделить голову.

2. Филе снять с хребта и костей, снять кожуру.

3. Хлеб замочить в молоке на 10 минут.

4. Сало и лук порезать на куски.

5. Перекрутить филе щуки, сало и лука. Обязательно дважды, чтобы измельчились все косточки. В другой раз добавить отжатый хлеб.

6. В фарш добавить соль, перец, яйцо.

7. Хорошо перемешать.

8. Оставить на 30 минут в прохладном месте.

9. Сформировать котлеты влажными руками. Можно немного присыпать панировочными сухарями.

10. Жарить на среднем огне до золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.

11. На последних минутах жарки можно накрыть крышкой.

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#Риба #Котлеты #Готовим дома