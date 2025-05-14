Якщо часу обмаль — приготуйте цю запіканку: рецепт ситної страви з лаваша та фаршу (відео)
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Смачний перекус на роботу чи дітям до школи
З фаршу готують не лише звичні котлети чи тефтелі — з нього можна створити безліч цікавих і ситних страв. Однією з таких є запіканка з лаваша з фаршем — простий, але дуже смачний варіант для сімейного обіду або вечері.
Вона поєднує в собі ніжний лаваш, соковитий м’ясний шар і ароматну заливку. Готується страва швидко, а смакує всім без винятку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".
Як приготувати запіканку з лаваша з фаршем
Інгредієнти:
- лаваш – 5 шт. (круглий);
- фарш – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, спеції – до смаку;
- яйця – 2 шт.;
- вершки – 250 г;
- сіль, спеції – до смаку;
Спосіб приготування:
1. До фаршу додати сіль, спеції, цибулю, зелень за бажанням. Вимішати.
2. Змастити цим фаршем лаваші.
3. Скрутити в рулет.
4. Форму змастити маслом.
5. Викласти лаваші з фаршем.
6. Для заливки до яєць додати сіль, вершки.
7. Добре перемішати.
8. Залити зверху на лаваші з м’ясом.
9. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Точніше по часу орієнтуйтеся відповідно до своєї духовки. Пиріг повинен гарно підрум’янитися.
10. За бажанням присипати зверху кунжутом або тертим сиром (за 7-10 хвилин до готовності).