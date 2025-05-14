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Якщо часу обмаль — приготуйте цю запіканку: рецепт ситної страви з лаваша та фаршу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Просто, ситно, смачно
Просто, ситно, смачно. Фото instagram.com

Смачний перекус на роботу чи дітям до школи

З фаршу готують не лише звичні котлети чи тефтелі — з нього можна створити безліч цікавих і ситних страв. Однією з таких є запіканка з лаваша з фаршем — простий, але дуже смачний варіант для сімейного обіду або вечері.

Вона поєднує в собі ніжний лаваш, соковитий м’ясний шар і ароматну заливку. Готується страва швидко, а смакує всім без винятку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".

Як приготувати запіканку з лаваша з фаршем

Інгредієнти:

  • лаваш – 5 шт. (круглий);
  • фарш – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, спеції – до смаку;
  • яйця – 2 шт.;
  • вершки – 250 г;
  • сіль, спеції – до смаку;

Спосіб приготування:

1. До фаршу додати сіль, спеції, цибулю, зелень за бажанням. Вимішати.

2. Змастити цим фаршем лаваші.

3. Скрутити в рулет.

4. Форму змастити маслом.

5. Викласти лаваші з фаршем.

6. Для заливки до яєць додати сіль, вершки.

7. Добре перемішати.

8. Залити зверху на лаваші з м’ясом.

9. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Точніше по часу орієнтуйтеся відповідно до своєї духовки. Пиріг повинен гарно підрум’янитися.

10. За бажанням присипати зверху кунжутом або тертим сиром (за 7-10 хвилин до готовності).

Теги:
#Запіканка #Фарш #Лаваш #Готуємо вдома