Если времени мало – приготовьте эту запеканку: рецепт сытного блюда из лаваша и фарша (видео)
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Вкусный перекус на работу или детям в школу
Из фарша готовят не только привычные котлеты или тефтели – из него можно создать множество интересных и сытных блюд. Одной из таких является запеканка из лаваша с фаршем – простой, но очень вкусный вариант для семейного обеда или ужина.
Она сочетает в себе нежный лаваш, сочный мясной слой и ароматную заливку. Готовится блюдо быстро, а смакует всем без исключения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".
Как приготовить запеканку из лаваша с фаршем
Ингредиенты:
- лаваш – 5 шт.
- фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, специи – по вкусу;
- яйца – 2 шт.;
- сливки – 250 г;
- соль, специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, специи, лук, зелень по желанию. Вымешать.
2. Смазать этим фаршем лаваши.
3. Свернуть в рулет.
4. Форму смазать маслом.
5. Выложить лаваши с фаршем.
6. Для заливки в яйца добавить соль, сливки.
7. Хорошо перемешать.
8. Залить сверху на лаваше с мясом.
9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке. Пирог должен хорошо подрумяниться.
10. При желании присыпать сверху кунжутом или тертым сыром (за 7-10 минут до готовности).