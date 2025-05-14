Если времени мало – приготовьте эту запеканку: рецепт сытного блюда из лаваша и фарша (видео)

Вкусный перекус на работу или детям в школу

Из фарша готовят не только привычные котлеты или тефтели – из него можно создать множество интересных и сытных блюд. Одной из таких является запеканка из лаваша с фаршем – простой, но очень вкусный вариант для семейного обеда или ужина.

Она сочетает в себе нежный лаваш, сочный мясной слой и ароматную заливку. Готовится блюдо быстро, а смакует всем без исключения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_fil.anna_".

Как приготовить запеканку из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

лаваш – 5 шт.

фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

соль, специи – по вкусу;

яйца – 2 шт.;

сливки – 250 г;

соль, специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, специи, лук, зелень по желанию. Вымешать.

2. Смазать этим фаршем лаваши.

3. Свернуть в рулет.

4. Форму смазать маслом.

5. Выложить лаваши с фаршем.

6. Для заливки в яйца добавить соль, сливки.

7. Хорошо перемешать.

8. Залить сверху на лаваше с мясом.

9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке. Пирог должен хорошо подрумяниться.

10. При желании присыпать сверху кунжутом или тертым сыром (за 7-10 минут до готовности).