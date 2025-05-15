Цю скумбрію з'їдять до останнього шматочка: як її смачно засолити вдома (відео)

Ніжна, соковита, в міру солена, просто дуже смачна

Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, яку часто запікають, смажать або готують на грилі. Завдяки своїй структурі вона добре вбирає спеції та маринади, що робить її ідеальним варіантом для маринування.

У такому вигляді скумбрія стає ще ніжнішою, ароматнішою й чудово смакує як закуска або доповнення до картоплі чи салатів. Спробуйте приготувати мариновану скумбрію вдома — це просто, смачно й набагато краще за магазинні аналоги. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати малосольну скумбрію

Інгредієнти:

вода – 1 л;

сіль – 3 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.;

оцет (9%) – 3 ст. л.;

лавровий лист;

горошок чорний – 10 шт.;

горошок запашний – 3 шт.;

гвоздика – 3 шт.;

Спосіб приготування:

1.Рибу помити й порізати на шматки.

2.Для приготування маринаду змішати воду з цукром, поставити на вогонь, довести до кипіння і відставити охолоджуватися.

3.Опісля залити ним рибу, накрити зверху.

4.Поставити рибу маринуватися в холодильник на ніч.