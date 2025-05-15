Эту скумбрию съедят до последнего кусочка: как ее вкусно засолить дома (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нежная, сочная, в меру соленая, просто очень вкусная
Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, которую часто запекают, жарят или готовят на гриле. Благодаря своей структуре, она хорошо впитывает специи и маринады, что делает ее идеальным вариантом для маринования.
В таком виде скумбрия становится еще более нежной, ароматной и прекрасно вкусной как закуска или дополнение к картофелю или салатам. Попробуйте приготовить маринованную скумбрию дома – это просто, вкусно и гораздо лучше магазинных аналогов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить малосольную скумбрию
Ингредиенты:
- вода – 1 л;
- соль – 3 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- уксус (9%) – 3 ст. л.;
- лавровый лист;
- горошек черный – 10 шт.;
- горошек душистый – 3 шт.;
- гвоздика – 3 шт.;
Способ приготовления:
1.Рыбу помыть и порезать в куски.
2.Для приготовления маринада смешать воду с сахаром, поставить на огонь, довести до кипения и отставить охлаждаться.
3.Потом залить им рыбу, накрыть сверху.
4.Поставить рыбу мариноваться в холодильник на ночь.