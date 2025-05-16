Картоплею з грибами ще можна здивувати: як їх оригінально приготувати (відео)

Гриби виходять неймовірно апетитними та ароматними

Гриби — це не овочі, а окрема категорія продуктів із багатим смаком та ароматом, які давно стали улюбленими інгредієнтами в українській кухні. Їх смажать, тушкують, додають у супи, пироги чи готують у горшочках по-гуцульськи.

Але якщо хочеться чогось хрумкого та незвичного — варто спробувати гриби в паніруванні. Це проста, але напрочуд смачна страва, яка підійде як до святкового столу, так і до перекусу на кожен день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shapovalova_elizaveta".

Як приготувати гриби у паніруванні

Інгредієнти:

сало (генеральське);

картопля – 5 шт.;

печериці – 180 г;

соєвий соус (концентрований) – 1 ст. л.;

часник сушений – 0,5 ч. л.;

борошно – 30 г;

яйця – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 45 г;

сіль/перець;

соняшникова олія для фритюру;

Інгредієнти для соусу:

вершкове масло – 20 г;

цибуля – 1 шт.;

гриби печериці – 200 г;

борошно – 1 ст. л.;

вершки 33% ~ 230 мл;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1. До грибів додати соєвий соус та сушений часник.

2. Накрити плівкою та залишити на деякий час замаринуватись.

3. На вершковому маслі обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати подрібнені гриби, сіль/перець та смажити, поки не випарується волога.

4. Додати борошно, перемішати, додати вершки та, постійно помішуючи лопаткою, довести соус до загустіння, перекласти у ємність, накрити плівкою та залишити до охолодження (стане ще густішим).

5. Замариновані гриби, занурити у борошно, яйце, сухарі та у добре розігрітій олії обсмажити до золотистої скоринки, викласти на паперові рушники.

6. Добре помити картоплю, розрізати на чотири частини, промити та просушити паперовими рушниками, на сухій сковорідці, обсмажити сало, вийняти, на цю сковорідку, покласти картоплю, обсмажити до золотистої скоринки.

7. Додати сіль/перець та обсмажене сало, смажити ще декілька хвилин до готовності картоплі.