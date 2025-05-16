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Картофелем с грибами еще можно удивить: как их оригинально приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные внутри, хрустящие снаружи
Нежные внутри, хрустящие снаружи. Фото instagram.com

Грибы получаются невероятно аппетитными и ароматными

Грибы – это не овощи, а отдельная категория продуктов с богатым вкусом и ароматом, давно ставших любимыми ингредиентами в украинской кухне. Их жарят, тушат, добавляют в супы, пироги или готовят в горшочках по-гуцульски.

Но если хочется чего-то хрустящего и необычного — стоит попробовать грибы в панировании. Это простое, но удивительно вкусное блюдо, которое подойдет как к праздничному столу, так и к перекусу на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shapovalova_elizaveta".

Как приготовить грибы в панировке

Ингредиенты:

  • сало (генеральское);
  • картофель – 5 шт.;
  • шампиньоны – 180 г;
  • соевый соус (концентрированный) – 1 ст. л.;
  • чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;
  • мука – 30 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 45 г;
  • соль/перец;
  • подсолнечное масло для фритюра;

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 20 г;
  • лук – 1 шт.;
  • грибы шампиньоны – 200 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • сливки 33% ~ 230 мл;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1. К грибам добавить соевый соус и сушеный чеснок.

2. Накрыть пленкой и оставить на время замариноваться.

3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить измельченные грибы, соль/перец и жарить, пока не выпарится влага.

4. Добавить муку, перемешать, добавить сливки и постоянно помешивая лопаткой, довести соус до загустения, переложить в емкость, накрыть пленкой и оставить до охлаждения (станет еще гуще).

5. Замаринованные грибы, погрузить в муку, яйцо, сухари и хорошо разогретом масле обжарить до золотистой корочки, выложить на бумажные полотенца.

6. Хорошо помыть картофель, разрезать на четыре части, промыть и просушить бумажными полотенцами, на сухой сковороде, обжарить сало, вынуть на эту сковороду, положить картофель, обжарить до золотистой корочки.

7. Добавить соль/перец и обжаренное сало, жарить еще несколько минут до готовности картофеля.

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#Грибы #Готовим дома #Панировка