Картофелем с грибами еще можно удивить: как их оригинально приготовить (видео)
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Грибы получаются невероятно аппетитными и ароматными
Грибы – это не овощи, а отдельная категория продуктов с богатым вкусом и ароматом, давно ставших любимыми ингредиентами в украинской кухне. Их жарят, тушат, добавляют в супы, пироги или готовят в горшочках по-гуцульски.
Но если хочется чего-то хрустящего и необычного — стоит попробовать грибы в панировании. Это простое, но удивительно вкусное блюдо, которое подойдет как к праздничному столу, так и к перекусу на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shapovalova_elizaveta".
Как приготовить грибы в панировке
Ингредиенты:
- сало (генеральское);
- картофель – 5 шт.;
- шампиньоны – 180 г;
- соевый соус (концентрированный) – 1 ст. л.;
- чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;
- мука – 30 г;
- яйца – 1 шт.;
- панировочные сухари – 45 г;
- соль/перец;
- подсолнечное масло для фритюра;
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 20 г;
- лук – 1 шт.;
- грибы шампиньоны – 200 г;
- мука – 1 ст. л.;
- сливки 33% ~ 230 мл;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1. К грибам добавить соевый соус и сушеный чеснок.
2. Накрыть пленкой и оставить на время замариноваться.
3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить измельченные грибы, соль/перец и жарить, пока не выпарится влага.
4. Добавить муку, перемешать, добавить сливки и постоянно помешивая лопаткой, довести соус до загустения, переложить в емкость, накрыть пленкой и оставить до охлаждения (станет еще гуще).
5. Замаринованные грибы, погрузить в муку, яйцо, сухари и хорошо разогретом масле обжарить до золотистой корочки, выложить на бумажные полотенца.
6. Хорошо помыть картофель, разрезать на четыре части, промыть и просушить бумажными полотенцами, на сухой сковороде, обжарить сало, вынуть на эту сковороду, положить картофель, обжарить до золотистой корочки.
7. Добавить соль/перец и обжаренное сало, жарить еще несколько минут до готовности картофеля.