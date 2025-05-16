Картофелем с грибами еще можно удивить: как их оригинально приготовить (видео)

Грибы получаются невероятно аппетитными и ароматными

Грибы – это не овощи, а отдельная категория продуктов с богатым вкусом и ароматом, давно ставших любимыми ингредиентами в украинской кухне. Их жарят, тушат, добавляют в супы, пироги или готовят в горшочках по-гуцульски.

Но если хочется чего-то хрустящего и необычного — стоит попробовать грибы в панировании. Это простое, но удивительно вкусное блюдо, которое подойдет как к праздничному столу, так и к перекусу на каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shapovalova_elizaveta".

Как приготовить грибы в панировке

Ингредиенты:

сало (генеральское);

картофель – 5 шт.;

шампиньоны – 180 г;

соевый соус (концентрированный) – 1 ст. л.;

чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;

мука – 30 г;

яйца – 1 шт.;

панировочные сухари – 45 г;

соль/перец;

подсолнечное масло для фритюра;

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 20 г;

лук – 1 шт.;

грибы шампиньоны – 200 г;

мука – 1 ст. л.;

сливки 33% ~ 230 мл;

соль, перец;

Способ приготовления:

1. К грибам добавить соевый соус и сушеный чеснок.

2. Накрыть пленкой и оставить на время замариноваться.

3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук, добавить измельченные грибы, соль/перец и жарить, пока не выпарится влага.

4. Добавить муку, перемешать, добавить сливки и постоянно помешивая лопаткой, довести соус до загустения, переложить в емкость, накрыть пленкой и оставить до охлаждения (станет еще гуще).

5. Замаринованные грибы, погрузить в муку, яйцо, сухари и хорошо разогретом масле обжарить до золотистой корочки, выложить на бумажные полотенца.

6. Хорошо помыть картофель, разрезать на четыре части, промыть и просушить бумажными полотенцами, на сухой сковороде, обжарить сало, вынуть на эту сковороду, положить картофель, обжарить до золотистой корочки.

7. Добавить соль/перец и обжаренное сало, жарить еще несколько минут до готовности картофеля.