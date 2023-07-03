Гриби з бринзою у горщику: гуцульський рецепт

Незвичайний спосіб приготування грибів

Гуцули — поціновувачі смачної їжі та вигадники незвичних, але неймовірно смачних рецептів. Саме вони придумали незвичайне поєднання грибів із бринзою. Зазвичай ця страва готується з білих грибів, але підійдуть і королівські печериці. Приготування у горщиках не лише надасть страві автентичного вигляду, а й допоможе зберегти максимальну соковитість.

Як розповідає Shuba, спочатку гриби необхідно обсмажити на вершковому маслі, а потім згасити у горщиках під сметанним соусом та тертою бринзою. Цей аромат та смак ви запам’ятаєте надовго!

Як приготувати гриби з бринзою в горщику

Інгредієнти на 4 порції

гриби — 500 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

сметана — 220 г;

бринза — 150 г;

масло вершкове — 100 г;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Помийте та відваріть гриби. Остудіть відварені гриби та наріжте великими шматочками. Печериці не потрібно відварювати. Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. На розігрітій із вершковим маслом сковороді обсмажте цибулю протягом 2-3 хвилин. Додайте подрібнені гриби та смажте ще 7-8 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте горщик чи горщики для запікання. Натріть бринзу. Розігрійте решту вершкового масла в сотейнику або в чистій невеликій сковороді. Додайте борошно, добре розмішайте і смажте тридцять секунд, постійно помішуючи. Додайте сметану, посоліть, приперчіть. Доведіть суміш до кипіння і зніміть посудину з|із| соусом з вогню. Розкладіть гриби з цибулею по горщиках або перекладіть в один горщик. Залийте соусом, зверху додайте терту бринзу. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Подавайте страву гарячою прямо у порційних горщиках, попередньо поставивши їх на невеликі тарілки. Ідеальним доповненням до цієї насиченої страви стануть прості, але ситні гарніри. Подайте до грибів із бринзою відварну картоплю або кукурудзяну кашу. Обов'язково запропонуйте скибки свіжого чорного чи житнього хліба, щоб вмочати їх в ароматний сметанно-грибний соус.

Приготуйте цілу запечену курку і подайте разом із цими грибами та картопляним пюре. Ви перетворите звичайну вечерю на маленьке свято.