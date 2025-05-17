У такому маринаді шашлик вийде апетитним та соковитим: який екзотичний фрукт використати (відео)
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Виходить він смачним настільки, що запам'ятається надовго і вам, і вашим близьким
Зазвичай для приготування шашлику використовують класичні маринади — оцет із цибулею або мінеральну воду зі спеціями. Вони добре розм’якшують м’ясо й надають йому звичного пікантного смаку.
Проте іноді хочеться чогось незвичайного — більш ніжного, ароматного та з легкою кислинкою. Саме тому варто спробувати маринад із ківі, який не лише чудово розм’якшує м’ясо, а й додає йому цікавої екзотичної нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".
Як замаринувати шашлик у маринаді з ківі
Інгредієнти:
- свинячий ошийок — 1 кг;
- цибуля — 3 шт.;
- спеції: сіль, перець чорний, майоран, чебрець;
- вода мінеральна з газом;
- ківі — 2 шт.;
Спосіб приготування:
1.Нарізати великими шматками м'ясо, додати порізану цибулю, спеції, воду мінеральну. Маринувати 4-12 годин.
2.А перед приготуванням за 20 хвилин додати до шашлику пюре ківі, перемішати та можна відразу готувати.
3.Готувати шашлик до готовності та подавати з будь-якими соусами.