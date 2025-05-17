У такому маринаді шашлик вийде апетитним та соковитим: який екзотичний фрукт використати (відео)

Виходить він смачним настільки, що запам'ятається надовго і вам, і вашим близьким

Зазвичай для приготування шашлику використовують класичні маринади — оцет із цибулею або мінеральну воду зі спеціями. Вони добре розм’якшують м’ясо й надають йому звичного пікантного смаку.

Проте іноді хочеться чогось незвичайного — більш ніжного, ароматного та з легкою кислинкою. Саме тому варто спробувати маринад із ківі, який не лише чудово розм’якшує м’ясо, а й додає йому цікавої екзотичної нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".

Як замаринувати шашлик у маринаді з ківі

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 1 кг;

цибуля — 3 шт.;

спеції: сіль, перець чорний, майоран, чебрець;

вода мінеральна з газом;

ківі — 2 шт.;

Спосіб приготування:

1.Нарізати великими шматками м'ясо, додати порізану цибулю, спеції, воду мінеральну. Маринувати 4-12 годин.

2.А перед приготуванням за 20 хвилин додати до шашлику пюре ківі, перемішати та можна відразу готувати.

3.Готувати шашлик до готовності та подавати з будь-якими соусами.