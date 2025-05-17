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У такому маринаді шашлик вийде апетитним та соковитим: який екзотичний фрукт використати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найкращий і простий спосіб замаринувати будь-яке м'ясо без оцту
Найкращий і простий спосіб замаринувати будь-яке м'ясо без оцту. Фото instagram.com

Виходить він смачним настільки, що запам'ятається надовго і вам, і вашим близьким

Зазвичай для приготування шашлику використовують класичні маринади — оцет із цибулею або мінеральну воду зі спеціями. Вони добре розм’якшують м’ясо й надають йому звичного пікантного смаку.

Проте іноді хочеться чогось незвичайного — більш ніжного, ароматного та з легкою кислинкою. Саме тому варто спробувати маринад із ківі, який не лише чудово розм’якшує м’ясо, а й додає йому цікавої екзотичної нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".

Як замаринувати шашлик у маринаді з ківі

Інгредієнти:

  • свинячий ошийок — 1 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • спеції: сіль, перець чорний, майоран, чебрець;
  • вода мінеральна з газом;
  • ківі — 2 шт.;

Спосіб приготування:

1.Нарізати великими шматками м'ясо, додати порізану цибулю, спеції, воду мінеральну. Маринувати 4-12 годин.

2.А перед приготуванням за 20 хвилин додати до шашлику пюре ківі, перемішати та можна відразу готувати.

3.Готувати шашлик до готовності та подавати з будь-якими соусами.

Теги:
#Ківі #Шашлик #Маринад #Готуємо вдома