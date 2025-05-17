В таком маринаде шашлык получится аппетитным и сочным: какой экзотический фрукт использовать (видео)
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Выходит он вкусным настолько, что запомнится надолго и вам, и вашим близким
Обычно для приготовления шашлыка используют классические маринады – уксус с луком или минеральную воду со специями. Они хорошо размягчают мясо и придают ему привычный пикантный вкус.
Однако иногда хочется чего-то необычного более нежного, ароматного и с легкой кислинкой. Именно поэтому стоит попробовать маринад из киви, который не только отлично размягчает мясо, но и придает ему интересную экзотическую нотку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kubfood".
Как замариновать шашлык в маринаде из киви
Ингредиенты:
- свиной ошейок — 1 кг;
- лук – 3 шт.;
- специи: соль, перец черный, майоран, чабрец;
- минеральная вода с газом;
- киви — 2 шт.;
Способ приготовления:
1.Нарезать большими кусками мясо, добавить порезанный лук, специи, минеральную воду. Мариновать 4-12 часов.
2.А перед приготовлением за 20 минут добавить в шашлык пюре киви, перемешать и можно сразу готовить.
3.Готовить шашлык к готовности и подавать с любыми соусами.