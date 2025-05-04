Маринад надзвичайно простий, а шашлик виходить неймовірним: у чому витримати м'ясо (відео)

Шашлик на мінералці зі свинини відмінно просочується бульбашками газованки і стає м'яким і ніжним

Шашлик — улюблена літня страва, яку можна приготувати в безлічі способів. Маринадів існує чимало: м’ясо замочують у пиві, вині, кефірі, соєвому соусі або навіть у томатному соці.

Але сьогодні приготуємо шашлик у простому й доступному маринаді — на основі мінеральної води. Такий варіант не тільки швидко розм’якшує м’ясо, а й робить його особливо ніжним та соковитим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як замаринувати шашлик у мінералці

Інгредієнти:

свинячий ошийок – 2 кг;

цибуля – 3 шт.;

сильногазована вода – 1 л;

сіль, перець – за смаком;

гірчиця – 1 ст. л.;

оцет – 3–4 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

спеції для шашлику – 1,5 ст. л.;

лавровий лист – 4 шт.;

олія – 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

1.Промити свинину під проточною водою, а потім нарізати шматками середнього розміру, приблизно по 3 см.

2.Викласти м’ясо в глибоку миску або каструлю й залити сильно газованою мінералкою так, щоб вона покривала всі шматки.

3.Залишити м’ясо в мінеральній воді на 2–4 години при кімнатній температурі або в холодильнику.

4.Після маринування злити воду й додати до м’яса цибулю, нарізану півкільцями.

5.Частинами додати сіль і перець, добре перемішуючи м’ясо руками, щоб спеції рівномірно розподілилися.

6.Влити оцет і лимонний сік, додати гірчицю та спеції для шашлику, знову ретельно перемішати.

7.Покласти у маринад лавровий лист і додати олію, після чого ще раз перемішати все до однорідності.

8.Накрити ємність харчовою плівкою або кришкою та залишити м’ясо маринуватися ще на 2–3 години, а краще на ніч у холодильнику.

9.Після маринування нанизати шматки м’яса на шампури або викласти на решітку.

10.Смажити шашлик на розжареному вугіллі, регулярно перевертаючи, доки м’ясо не стане рум’яним і соковитим усередині.