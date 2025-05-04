Маринад надзвичайно простий, а шашлик виходить неймовірним: у чому витримати м'ясо (відео)
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Шашлик на мінералці зі свинини відмінно просочується бульбашками газованки і стає м'яким і ніжним
Шашлик — улюблена літня страва, яку можна приготувати в безлічі способів. Маринадів існує чимало: м’ясо замочують у пиві, вині, кефірі, соєвому соусі або навіть у томатному соці.
Але сьогодні приготуємо шашлик у простому й доступному маринаді — на основі мінеральної води. Такий варіант не тільки швидко розм’якшує м’ясо, а й робить його особливо ніжним та соковитим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як замаринувати шашлик у мінералці
Інгредієнти:
- свинячий ошийок – 2 кг;
- цибуля – 3 шт.;
- сильногазована вода – 1 л;
- сіль, перець – за смаком;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- оцет – 3–4 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- спеції для шашлику – 1,5 ст. л.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- олія – 2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
1.Промити свинину під проточною водою, а потім нарізати шматками середнього розміру, приблизно по 3 см.
2.Викласти м’ясо в глибоку миску або каструлю й залити сильно газованою мінералкою так, щоб вона покривала всі шматки.
3.Залишити м’ясо в мінеральній воді на 2–4 години при кімнатній температурі або в холодильнику.
4.Після маринування злити воду й додати до м’яса цибулю, нарізану півкільцями.
5.Частинами додати сіль і перець, добре перемішуючи м’ясо руками, щоб спеції рівномірно розподілилися.
6.Влити оцет і лимонний сік, додати гірчицю та спеції для шашлику, знову ретельно перемішати.
7.Покласти у маринад лавровий лист і додати олію, після чого ще раз перемішати все до однорідності.
8.Накрити ємність харчовою плівкою або кришкою та залишити м’ясо маринуватися ще на 2–3 години, а краще на ніч у холодильнику.
9.Після маринування нанизати шматки м’яса на шампури або викласти на решітку.
10.Смажити шашлик на розжареному вугіллі, регулярно перевертаючи, доки м’ясо не стане рум’яним і соковитим усередині.