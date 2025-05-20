Такі огірочки чудово доповнять смак шашлику: як їх замаринувати у пакеті нашвидкуруч

Малосольні огірки у пакеті з часником та кропом можна зробити у будь-який час, не обов'язково в сезон

Сезон шашликів у самому розпалі, а чудовою закускою до м’яса на вогні стануть хрумкі малосольні огірочки, приготовані в пакеті. Вони готуються без зайвого клопоту — без банок, стерилізації та витримки на кілька днів.

Уже за кілька годин огірки просочаться ароматами часнику, зелені та спецій і стануть ідеальним доповненням до літнього пікніка. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "smachnolehko".

Як приготувати малосольні огірки в пакеті

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

сіль – 1 ст. л.;

часник – 3-4 зуб.;

цукор – 1 ст. л.;

кріп, петрушка;

Спосіб приготування:

1. Огірки помити та відрізати кінчики.

2. Можна порозрізати на частини або залишити цілими.

3. Покласти овочі в пакет.

4. Додати подрібнені кріп і петрушку.

5. Натерти часник або нарізати смужками.

6. Додати сіль, цукор.

7. Закрити пакет і добре перемішати.

8. Пакет покласти в холодильник і вже за 4-8 годин можна їсти.