Такі огірочки чудово доповнять смак шашлику: як їх замаринувати у пакеті нашвидкуруч
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Малосольні огірки у пакеті з часником та кропом можна зробити у будь-який час, не обов'язково в сезон
Сезон шашликів у самому розпалі, а чудовою закускою до м’яса на вогні стануть хрумкі малосольні огірочки, приготовані в пакеті. Вони готуються без зайвого клопоту — без банок, стерилізації та витримки на кілька днів.
Уже за кілька годин огірки просочаться ароматами часнику, зелені та спецій і стануть ідеальним доповненням до літнього пікніка. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "smachnolehko".
Як приготувати малосольні огірки в пакеті
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- сіль – 1 ст. л.;
- часник – 3-4 зуб.;
- цукор – 1 ст. л.;
- кріп, петрушка;
Спосіб приготування:
1. Огірки помити та відрізати кінчики.
2. Можна порозрізати на частини або залишити цілими.
3. Покласти овочі в пакет.
4. Додати подрібнені кріп і петрушку.
5. Натерти часник або нарізати смужками.
6. Додати сіль, цукор.
7. Закрити пакет і добре перемішати.
8. Пакет покласти в холодильник і вже за 4-8 годин можна їсти.