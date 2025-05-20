Такие огурчики прекрасно дополнят вкус шашлыка: как их замариновать в пакете на скорую руку
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Малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом можно сделать в любое время, не обязательно в сезон
Сезон шашлыков в самом разгаре, а великолепной закуской к мясу на огне станут хрустящие малосольные огурчики, приготовленные в пакете. Они готовятся без лишних хлопот — без банок, стерилизации и выдержки на несколько дней.
Уже через несколько часов огурцы пропитаются ароматами чеснока, зелени и специй и станут идеальным дополнением к летнему пикнику. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "smachnolehko".
Как приготовить малосольные огурцы в пакете
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- соль – 1 ст. л.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- сахар – 1 ст. л.;
- укроп, петрушка;
Способ приготовления:
1. Огурцы промыть и отрезать кончики.
2. Можно разрезать на части или оставить целиком.
3. Положить овощи в пакет.
4. Добавить измельченный укроп и петрушку.
5. Натереть чеснок или порезать полосками.
6. Добавить соль, сахар.
7. Закрыть пакет и хорошо перемешать.
8. Пакет положить в холодильник и уже через 4-8 часов можно есть.