Такие огурчики прекрасно дополнят вкус шашлыка: как их замариновать в пакете на скорую руку

Малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом можно сделать в любое время, не обязательно в сезон

Сезон шашлыков в самом разгаре, а великолепной закуской к мясу на огне станут хрустящие малосольные огурчики, приготовленные в пакете. Они готовятся без лишних хлопот — без банок, стерилизации и выдержки на несколько дней.

Уже через несколько часов огурцы пропитаются ароматами чеснока, зелени и специй и станут идеальным дополнением к летнему пикнику. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "smachnolehko".

Как приготовить малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

чеснок – 3-4 зуб.;

сахар – 1 ст. л.;

укроп, петрушка;

Способ приготовления:

1. Огурцы промыть и отрезать кончики.

2. Можно разрезать на части или оставить целиком.

3. Положить овощи в пакет.

4. Добавить измельченный укроп и петрушку.

5. Натереть чеснок или порезать полосками.

6. Добавить соль, сахар.

7. Закрыть пакет и хорошо перемешать.

8. Пакет положить в холодильник и уже через 4-8 часов можно есть.