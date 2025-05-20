Візьміть гриби і трохи фаршу: на приготування такої вечері ви не витратите багато часу (відео)
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Смачно і просто — чудова вечеря нашвидкуруч
Гриби — ароматний та поживний продукт, який легко поєднується з різними інгредієнтами. Їх можна смажити, тушкувати, запікати, готувати у паніруванні чи використовувати як начинку.
А сьогодні пропонуємо приготувати соковиті котлети з куркою та грибами — ніжні всередині, з апетитною скоринкою зовні. Така страва смакуватиме і на обід, і на вечерю, а готується зовсім просто. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати котлети з грибами
Інгредієнти:
- фарш з курячого філе – 600 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець, сушений часник;
- масло вершкове – 40 г;
Інгредієнти для начинки:
- цибуля червона – 0,5 шт.;
- огірок маринований – 1 шт.;
- печериці – 3 шт.;
- помідори – 1 шт.;
- сіль, орегано;
Інгредієнти для намазки:
- сметана 10% – 3-4 ст. л.;
- сир моцарела – 100 г;
- часник – 1 зубчик;
Спосіб приготування:
1. Змішати фарш, цибулю, розтоплене масло і спеції.
2. Сформувати кульки, викласти на пергамент.
3. Притиснути зверху, зробити невеликі заглиблення в центрі.
4. Викласти цибулю, огірок, гриби та помідори.
5. Додати улюблені спеції, скропити олією.
6. Відправити в розігріту духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.
7. Змішати сметану, тертий сир і часник.
8. Викласти зверху на помідори.
9. Відправити в духовку ще на 10-15 хвилин.