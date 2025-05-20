Візьміть гриби і трохи фаршу: на приготування такої вечері ви не витратите багато часу (відео)

Смачно і просто — чудова вечеря нашвидкуруч

Гриби — ароматний та поживний продукт, який легко поєднується з різними інгредієнтами. Їх можна смажити, тушкувати, запікати, готувати у паніруванні чи використовувати як начинку.

А сьогодні пропонуємо приготувати соковиті котлети з куркою та грибами — ніжні всередині, з апетитною скоринкою зовні. Така страва смакуватиме і на обід, і на вечерю, а готується зовсім просто. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати котлети з грибами

Інгредієнти:

фарш з курячого філе – 600 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець, сушений часник;

масло вершкове – 40 г;

Інгредієнти для начинки:

цибуля червона – 0,5 шт.;

огірок маринований – 1 шт.;

печериці – 3 шт.;

помідори – 1 шт.;

сіль, орегано;

Інгредієнти для намазки:

сметана 10% – 3-4 ст. л.;

сир моцарела – 100 г;

часник – 1 зубчик;

Спосіб приготування:

1. Змішати фарш, цибулю, розтоплене масло і спеції.

2. Сформувати кульки, викласти на пергамент.

3. Притиснути зверху, зробити невеликі заглиблення в центрі.

4. Викласти цибулю, огірок, гриби та помідори.

5. Додати улюблені спеції, скропити олією.

6. Відправити в розігріту духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.

7. Змішати сметану, тертий сир і часник.

8. Викласти зверху на помідори.

9. Відправити в духовку ще на 10-15 хвилин.