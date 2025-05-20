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Візьміть гриби і трохи фаршу: на приготування такої вечері ви не витратите багато часу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Це ідеальна страва для любителів курки
Це ідеальна страва для любителів курки. Фото instagram.com

Смачно і просто — чудова вечеря нашвидкуруч

Гриби — ароматний та поживний продукт, який легко поєднується з різними інгредієнтами. Їх можна смажити, тушкувати, запікати, готувати у паніруванні чи використовувати як начинку.

А сьогодні пропонуємо приготувати соковиті котлети з куркою та грибами — ніжні всередині, з апетитною скоринкою зовні. Така страва смакуватиме і на обід, і на вечерю, а готується зовсім просто. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати котлети з грибами

Інгредієнти:

  • фарш з курячого філе – 600 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, перець, сушений часник;
  • масло вершкове – 40 г;

Інгредієнти для начинки:

  • цибуля червона – 0,5 шт.;
  • огірок маринований – 1 шт.;
  • печериці – 3 шт.;
  • помідори – 1 шт.;
  • сіль, орегано;

Інгредієнти для намазки:

  • сметана 10% – 3-4 ст. л.;
  • сир моцарела – 100 г;
  • часник – 1 зубчик;

Спосіб приготування:

1. Змішати фарш, цибулю, розтоплене масло і спеції.

2. Сформувати кульки, викласти на пергамент.

3. Притиснути зверху, зробити невеликі заглиблення в центрі.

4. Викласти цибулю, огірок, гриби та помідори.

5. Додати улюблені спеції, скропити олією.

6. Відправити в розігріту духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів.

7. Змішати сметану, тертий сир і часник.

8. Викласти зверху на помідори.

9. Відправити в духовку ще на 10-15 хвилин.

Теги:
#Гриби #Курка #Котлети #Готуємо вдома