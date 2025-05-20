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Возьмите грибы и немного фарша: на приготовление такого ужина вы не потратите много времени (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Это идеальное блюдо для любителей курицы
Это идеальное блюдо для любителей курицы. Фото instagram.com

Вкусно и просто — отличный ужин на скорую руку

Грибы – ароматный и питательный продукт, который легко сочетается с разными ингредиентами. Их можно жарить, тушить, запекать, готовить в панировке или использовать в качестве начинки.

А сегодня предлагаем приготовить сочные котлеты с курицей и грибами – нежные внутри, с аппетитной корочкой снаружи. Такое блюдо будет и на обед, и на ужин, а готовится совсем просто. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить котлеты с грибами

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 600 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец, сушеный чеснок;
  • масло сливочное – 40 г;

Ингредиенты для начинки:

  • лук красный – 0,5 шт.;
  • огурец маринованный – 1 шт.;
  • шампиньоны – 3 шт.;
  • помидоры – 1 шт.;
  • соль, орегано;

Ингредиенты для намазки:

  • сметана 10% – 3-4 ст. л.;
  • сыр моцарелла – 100 г;
  • чеснок – 1 зубчик;

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, лук, растопленное масло и специи.

2. Сформировать шарики, выложить на пергамент.

3. Прижать сверху, сделать маленькие углубления в центре.

4. Выложить лук, огурец, грибы и помидоры.

5. Добавить любимые специи, сбрызнуть маслом.

6. Отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

7. Смешать сметану, тертый творог и чеснок.

8. Выложить сверху на помидоры.

9. Отправить в духовку еще на 10-15 минут.

Теги:
#Грибы #Курица #Котлеты #Готовим дома