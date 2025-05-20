Возьмите грибы и немного фарша: на приготовление такого ужина вы не потратите много времени (видео)
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Вкусно и просто — отличный ужин на скорую руку
Грибы – ароматный и питательный продукт, который легко сочетается с разными ингредиентами. Их можно жарить, тушить, запекать, готовить в панировке или использовать в качестве начинки.
А сегодня предлагаем приготовить сочные котлеты с курицей и грибами – нежные внутри, с аппетитной корочкой снаружи. Такое блюдо будет и на обед, и на ужин, а готовится совсем просто. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить котлеты с грибами
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 600 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец, сушеный чеснок;
- масло сливочное – 40 г;
Ингредиенты для начинки:
- лук красный – 0,5 шт.;
- огурец маринованный – 1 шт.;
- шампиньоны – 3 шт.;
- помидоры – 1 шт.;
- соль, орегано;
Ингредиенты для намазки:
- сметана 10% – 3-4 ст. л.;
- сыр моцарелла – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
Способ приготовления:
1. Смешать фарш, лук, растопленное масло и специи.
2. Сформировать шарики, выложить на пергамент.
3. Прижать сверху, сделать маленькие углубления в центре.
4. Выложить лук, огурец, грибы и помидоры.
5. Добавить любимые специи, сбрызнуть маслом.
6. Отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
7. Смешать сметану, тертый творог и чеснок.
8. Выложить сверху на помидоры.
9. Отправить в духовку еще на 10-15 минут.