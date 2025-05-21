Так смачно та оригінально ви печінку не готували: як її потушкувати у сирному соусі (відео)
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Чудовий вибір, щоб нагодувати всю сім'ю
Печінку можна готувати у найрізноманітніших варіаціях: її смажать з цибулею, готують з содою, тушкують з яблуками для легкої кислинки або навіть додають до салатів. Часто печінку поєднують із солодкими чи вершковими нотками — наприклад, із вершками чи гірчичним соусом.
А сьогодні пропонуємо ще один смачний варіант — печінку в сирному соусі. Вона виходить ніжною, ароматною й особливо апетитною завдяки розтопленому сиру. Це чудовий спосіб урізноманітнити звичне меню! Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".
Як приготувати печінку у сирному соусі
Інгредієнти:
- куряча печінка – 400-500 г;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- сіль та перець;
- молоко – 100-120 мл;
- сир твердий – 100-150 г (в мене сулугуні);
- борошно – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити їх.
2. Додати печінку та смажити під кришкою хвилин 5-7.
3. Після цього посолити, поперчити.
4. Посипати борошном і перемішати, додати молоко.
5. Все перемішати та готувати все разом декілька хвилин.
6. Натерти сир і додати його до печінки, перемішати. Як тільки сир розплавився – страва готова.
7. За бажанням можна присипати зеленню.