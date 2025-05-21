Рус

Так смачно та оригінально ви печінку не готували: як її потушкувати у сирному соусі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна, ніжна, просто тане у роті, на обід чи вечерю
Смачна, ніжна, просто тане у роті, на обід чи вечерю. Фото instagram.com

Чудовий вибір, щоб нагодувати всю сім'ю

Печінку можна готувати у найрізноманітніших варіаціях: її смажать з цибулею, готують з содою, тушкують з яблуками для легкої кислинки або навіть додають до салатів. Часто печінку поєднують із солодкими чи вершковими нотками — наприклад, із вершками чи гірчичним соусом.

А сьогодні пропонуємо ще один смачний варіант — печінку в сирному соусі. Вона виходить ніжною, ароматною й особливо апетитною завдяки розтопленому сиру. Це чудовий спосіб урізноманітнити звичне меню! Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".

Як приготувати печінку у сирному соусі

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 400-500 г;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • сіль та перець;
  • молоко – 100-120 мл;
  • сир твердий – 100-150 г (в мене сулугуні);
  • борошно – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити їх.

2. Додати печінку та смажити під кришкою хвилин 5-7.

3. Після цього посолити, поперчити.

4. Посипати борошном і перемішати, додати молоко.

5. Все перемішати та готувати все разом декілька хвилин.

6. Натерти сир і додати його до печінки, перемішати. Як тільки сир розплавився – страва готова.

7. За бажанням можна присипати зеленню.

Теги:
#Сир #Печінка #Готуємо вдома