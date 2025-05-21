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Так вкусно и оригинально печень вы не готовили: как ее потушить в сырном соусе (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная, нежная, просто тающая во рту, на обед или ужин
Вкусная, нежная, просто тающая во рту, на обед или ужин. Фото instagram.com

Прекрасный выбор, чтобы накормить всю семью

Печень можно готовить в самых разных вариациях: ее жарят с луком, готовят с содой, тушат с яблоками для легкой кислинки или даже добавляют в салаты. Часто печень сочетают со сладкими или сливочными нотками, например со сливками или горчичным соусом.

А сегодня предлагаем еще один вкусный вариант – печень в сырном соусе. Она получается нежной, ароматной и особенно аппетитной благодаря растопленному сыру. Это отличный способ разнообразить привычное меню! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".

Как приготовить печень в сырном соусе

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400-500 г;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • соль и перец;
  • молоко – 100-120 мл;
  • сыр твердый – 100-150 г (у меня сулугуни);
  • мука – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами и обжарить.

2. Добавить печень и жарить под крышкой минут 5-7.

3. После этого посолить, поперчить.

4. Посыпать мукой и перемешать, добавить молоко.

5. Все перемешать и готовить вместе несколько минут.

6. Натереть сыр и добавить его в печень, перемешать. Как только сыр расплавился – блюдо готово.

7. По желанию можно присыпать зеленью.

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#Сыр #Печень #Готовим дома