Так вкусно и оригинально печень вы не готовили: как ее потушить в сырном соусе (видео)
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Прекрасный выбор, чтобы накормить всю семью
Печень можно готовить в самых разных вариациях: ее жарят с луком, готовят с содой, тушат с яблоками для легкой кислинки или даже добавляют в салаты. Часто печень сочетают со сладкими или сливочными нотками, например со сливками или горчичным соусом.
А сегодня предлагаем еще один вкусный вариант – печень в сырном соусе. Она получается нежной, ароматной и особенно аппетитной благодаря растопленному сыру. Это отличный способ разнообразить привычное меню! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".
Как приготовить печень в сырном соусе
Ингредиенты:
- куриная печень – 400-500 г;
- лук репчатый – 2 шт.;
- соль и перец;
- молоко – 100-120 мл;
- сыр твердый – 100-150 г (у меня сулугуни);
- мука – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами и обжарить.
2. Добавить печень и жарить под крышкой минут 5-7.
3. После этого посолить, поперчить.
4. Посыпать мукой и перемешать, добавить молоко.
5. Все перемешать и готовить вместе несколько минут.
6. Натереть сыр и добавить его в печень, перемешать. Как только сыр расплавился – блюдо готово.
7. По желанию можно присыпать зеленью.