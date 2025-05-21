Так вкусно и оригинально печень вы не готовили: как ее потушить в сырном соусе (видео)

Прекрасный выбор, чтобы накормить всю семью

Печень можно готовить в самых разных вариациях: ее жарят с луком, готовят с содой, тушат с яблоками для легкой кислинки или даже добавляют в салаты. Часто печень сочетают со сладкими или сливочными нотками, например со сливками или горчичным соусом.

А сегодня предлагаем еще один вкусный вариант – печень в сырном соусе. Она получается нежной, ароматной и особенно аппетитной благодаря растопленному сыру. Это отличный способ разнообразить привычное меню! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".

Как приготовить печень в сырном соусе

Ингредиенты:

куриная печень – 400-500 г;

лук репчатый – 2 шт.;

соль и перец;

молоко – 100-120 мл;

сыр твердый – 100-150 г (у меня сулугуни);

мука – 1 ст. л.;

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Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами и обжарить.

2. Добавить печень и жарить под крышкой минут 5-7.

3. После этого посолить, поперчить.

4. Посыпать мукой и перемешать, добавить молоко.

5. Все перемешать и готовить вместе несколько минут.

6. Натереть сыр и добавить его в печень, перемешать. Как только сыр расплавился – блюдо готово.

7. По желанию можно присыпать зеленью.