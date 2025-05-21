З приготуванням метушитися не доведеться: рецепт молодої картоплі з хрусткою скоринкою (відео)
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Картопля набуває дуже красивої, рум'яної та хрумкої скоринки
Почався сезон молодої картоплі — запашної, ніжної, зі шкіркою, яку навіть не обов’язково чистити. Варіантів приготування безліч: її запікають у духовці, тушкують зі сметаною, обсмажують до хрусткої скоринки, а справжні гурмани навіть готують її у вині.
Сьогодні ж пропонуємо простий і дуже ароматний спосіб — молоду картоплю з часником на сковороді. Ідеальна літня страва: швидко, просто й надзвичайно смачно! Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати молоду картоплю
Інгредієнти:
- молода картопля – 1–1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- олія – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- кріп подрібнений – за смаком;
- часник – 2 зубчики;
Спосіб приготування:
1.Помити молоду картоплю, не очищуючи від шкірки.
2.Викласти картоплю в сковорідку з високими бортиками.
3.Влити воду, посолити, накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні до повного випаровування води (приблизно 15–20 хвилин залежно від розміру бульб).
4.Додати олію та паприку, перемішати й обсмажити на сильному вогні до появи золотистої скоринки.
5.Додати натертий часник і подрібнений кріп, перемішати.
6.Подавати гарячою як гарнір або самостійну страву.