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З приготуванням метушитися не доведеться: рецепт молодої картоплі з хрусткою скоринкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Найсмачніша, апетитна, швидко та просто
Найсмачніша, апетитна, швидко та просто. Фото instagram.com

Картопля набуває дуже красивої, рум'яної та хрумкої скоринки

Почався сезон молодої картоплі — запашної, ніжної, зі шкіркою, яку навіть не обов’язково чистити. Варіантів приготування безліч: її запікають у духовці, тушкують зі сметаною, обсмажують до хрусткої скоринки, а справжні гурмани навіть готують її у вині.

Сьогодні ж пропонуємо простий і дуже ароматний спосіб — молоду картоплю з часником на сковороді. Ідеальна літня страва: швидко, просто й надзвичайно смачно! Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати молоду картоплю

Інгредієнти:

  • молода картопля – 1–1,5 кг;
  • вода – 150 мл;
  • олія – 120 г;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • кріп подрібнений – за смаком;
  • часник – 2 зубчики;

Спосіб приготування:

1.Помити молоду картоплю, не очищуючи від шкірки.

2.Викласти картоплю в сковорідку з високими бортиками.

3.Влити воду, посолити, накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні до повного випаровування води (приблизно 15–20 хвилин залежно від розміру бульб).

4.Додати олію та паприку, перемішати й обсмажити на сильному вогні до появи золотистої скоринки.

5.Додати натертий часник і подрібнений кріп, перемішати.

6.Подавати гарячою як гарнір або самостійну страву.

Теги:
#Молода картопля #Запікання #Готуємо вдома