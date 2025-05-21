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С приготовлением суетиться не придется: рецепт молодого картофеля с хрустящей корочкой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Самая вкусная, аппетитная, быстро и просто
Самая вкусная, аппетитная, быстро и просто. Фото instagram.com

Картошка приобретает очень красивую, румяную и хрустящую корочку

Начался сезон молодого картофеля — душистого, нежного, с кожурой, которую даже не обязательно чистить. Вариантов приготовления множество: ее запекают в духовке, тушат со сметаной, обжаривают до хрустящей корочки, а настоящие гурманы даже готовят ее в вине.

Сегодня же предлагаем простой и очень ароматный способ – молодой картофель с чесноком на сковороде. Идеальное летнее блюдо: быстро, просто и очень вкусно! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить картофель

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1–1,5 кг;
  • вода – 150 мл;
  • масло – 120 г;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • укроп измельченный – по вкусу;
  • чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления:

1.Помыть молодой картофель, не очищая от кожуры.

2.Выложить картофель в сковороду с высокими бортиками.

3.Влить воду, посолить, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до полного испарения воды (примерно 15–20 минут в зависимости от размера клубней).

4.Добавить масло и паприку, перемешать и обжарить на сильном огне до появления золотистой корочки.

5.Добавить натертый чеснок и измельченный укроп, перемешать.

6.Подавать горячим как гарнир или самостоятельное блюдо.

Теги:
#Молодой картофель #Запекание #Готовим дома