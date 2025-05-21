С приготовлением суетиться не придется: рецепт молодого картофеля с хрустящей корочкой (видео)

Картошка приобретает очень красивую, румяную и хрустящую корочку

Начался сезон молодого картофеля — душистого, нежного, с кожурой, которую даже не обязательно чистить. Вариантов приготовления множество: ее запекают в духовке, тушат со сметаной, обжаривают до хрустящей корочки, а настоящие гурманы даже готовят ее в вине.

Сегодня же предлагаем простой и очень ароматный способ – молодой картофель с чесноком на сковороде. Идеальное летнее блюдо: быстро, просто и очень вкусно! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить картофель

Ингредиенты:

молодой картофель – 1–1,5 кг;

вода – 150 мл;

масло – 120 г;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

укроп измельченный – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления:

1.Помыть молодой картофель, не очищая от кожуры.

2.Выложить картофель в сковороду с высокими бортиками.

3.Влить воду, посолить, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до полного испарения воды (примерно 15–20 минут в зависимости от размера клубней).

4.Добавить масло и паприку, перемешать и обжарить на сильном огне до появления золотистой корочки.

5.Добавить натертый чеснок и измельченный укроп, перемешать.

6.Подавать горячим как гарнир или самостоятельное блюдо.