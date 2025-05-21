С приготовлением суетиться не придется: рецепт молодого картофеля с хрустящей корочкой (видео)
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Картошка приобретает очень красивую, румяную и хрустящую корочку
Начался сезон молодого картофеля — душистого, нежного, с кожурой, которую даже не обязательно чистить. Вариантов приготовления множество: ее запекают в духовке, тушат со сметаной, обжаривают до хрустящей корочки, а настоящие гурманы даже готовят ее в вине.
Сегодня же предлагаем простой и очень ароматный способ – молодой картофель с чесноком на сковороде. Идеальное летнее блюдо: быстро, просто и очень вкусно! Рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить картофель
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1–1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- масло – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- укроп измельченный – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика;
Способ приготовления:
1.Помыть молодой картофель, не очищая от кожуры.
2.Выложить картофель в сковороду с высокими бортиками.
3.Влить воду, посолить, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до полного испарения воды (примерно 15–20 минут в зависимости от размера клубней).
4.Добавить масло и паприку, перемешать и обжарить на сильном огне до появления золотистой корочки.
5.Добавить натертый чеснок и измельченный укроп, перемешать.
6.Подавать горячим как гарнир или самостоятельное блюдо.