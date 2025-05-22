Нереальна смакота з простих продуктів: як приготувати ресторанну страву з буряка (відео)
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Страва виходить незвичайною та вишуканою
Буряк — це коренеплід, який давно заслужив почесне місце в українській кухні. Його солодкуватий смак і насичений колір роблять буряк незамінним інгредієнтом у багатьох стравах. Найпопулярнішими салатами з буряком, безумовно, є "Шуба" та вінегрет — класика, яку знає і любить кожен.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — легкий, свіжий і корисний салат із буряка, зелені та яблука. Він ідеально підійде як до святкового столу, так і для щоденного вживання, даруючи вам не лише яскравий смак, а й вітамінну підтримку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з буряком, зеленню та яблуком
Інгредієнти:
- Буряк запечений або варений – 2 шт.;
- Мікс салату – 180 г;
- Яблуко – 1 шт.;
- Сир фелата – 70 г;
- Сушена вишня – 40 г;
Для заправки:
- Олія – 60 мл;
- Винний оцет – 30 мл;
- Мед – 1 ч. л.;
- Гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
- Сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Запекти буряк і нарізати кубиками.
2.Змішати всі інгредієнти для заправки.
3.Викласти мікс салату, додати буряк, нарізане яблуко і сир. Полити все заправкою.
4.Додати сушену вишню або улюблені сухофрукти.