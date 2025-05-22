Нереальна смакота з простих продуктів: як приготувати ресторанну страву з буряка (відео)

Страва виходить незвичайною та вишуканою

Буряк — це коренеплід, який давно заслужив почесне місце в українській кухні. Його солодкуватий смак і насичений колір роблять буряк незамінним інгредієнтом у багатьох стравах. Найпопулярнішими салатами з буряком, безумовно, є "Шуба" та вінегрет — класика, яку знає і любить кожен.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — легкий, свіжий і корисний салат із буряка, зелені та яблука. Він ідеально підійде як до святкового столу, так і для щоденного вживання, даруючи вам не лише яскравий смак, а й вітамінну підтримку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з буряком, зеленню та яблуком

Інгредієнти:

Буряк запечений або варений – 2 шт.;

Мікс салату – 180 г;

Яблуко – 1 шт.;

Сир фелата – 70 г;

Сушена вишня – 40 г;

Для заправки:

Олія – 60 мл;

Винний оцет – 30 мл;

Мед – 1 ч. л.;

Гірчиця в зернах — 2 ч. л.;

Сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Запекти буряк і нарізати кубиками.

2.Змішати всі інгредієнти для заправки.

3.Викласти мікс салату, додати буряк, нарізане яблуко і сир. Полити все заправкою.

4.Додати сушену вишню або улюблені сухофрукти.