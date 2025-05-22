Нереальная вкуснота из простых продуктов: как приготовить ресторанное блюдо из свеклы (видео)
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Блюдо получается необычным и изысканным
Свекла — это корнеплод, давно заслуживший почетное место в украинской кухне. Его сладковатый вкус и насыщенный цвет делают свеклу незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Самыми популярными салатами со свеклой, безусловно, являются "Шуба" и винегрет – классика, которую знает и любит каждый.
Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — легкий, свежий и полезный салат из свеклы, зелени и яблок. Он идеально подойдет как к праздничному столу, так и для ежедневного употребления, даря вам не только яркий вкус, но и витаминную поддержку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат со свеклой, зеленью и яблоком
Ингредиенты:
- Свекла запеченная или вареная – 2 шт.;
- Микс салата – 180 г;
- Яблоко – 1 шт.;
- Сыр фелата – 70 г;
- Сушеная вишня – 40 г;
Для заправки:
- Масло растительное – 60 мл;
- Винный уксус – 30 мл;
- Мед – 1 ч. л.;
- Горчица в зернах – 2 ч. л.;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Запечь свеклу и нарезать кубиками.
2.Смешать все ингредиенты для заправки.
3. Выложить микс салата, добавить свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полить все заправкой.
4.Добавить сушеную вишню или любимые сухофрукты.