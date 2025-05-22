Нереальная вкуснота из простых продуктов: как приготовить ресторанное блюдо из свеклы (видео)

Блюдо получается необычным и изысканным

Свекла — это корнеплод, давно заслуживший почетное место в украинской кухне. Его сладковатый вкус и насыщенный цвет делают свеклу незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Самыми популярными салатами со свеклой, безусловно, являются "Шуба" и винегрет – классика, которую знает и любит каждый.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — легкий, свежий и полезный салат из свеклы, зелени и яблок. Он идеально подойдет как к праздничному столу, так и для ежедневного употребления, даря вам не только яркий вкус, но и витаминную поддержку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат со свеклой, зеленью и яблоком

Ингредиенты:

Свекла запеченная или вареная – 2 шт.;

Микс салата – 180 г;

Яблоко – 1 шт.;

Сыр фелата – 70 г;

Сушеная вишня – 40 г;

Для заправки:

Масло растительное – 60 мл;

Винный уксус – 30 мл;

Мед – 1 ч. л.;

Горчица в зернах – 2 ч. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Запечь свеклу и нарезать кубиками.

2.Смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата, добавить свеклу, нарезанное яблоко и сыр. Полить все заправкой.

4.Добавить сушеную вишню или любимые сухофрукты.