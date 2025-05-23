Різотто і поруч не стояло: яку ще смачну страву з рисом та фаршем приготувати (відео)
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Рис виходить ситним за рахунок додавання м'яса та соковитим через томатний соус
Рис — універсальний продукт, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його можна приготувати з овочами як гарнір, або ж створити з нього ароматний плов, насичений спеціями та м’ясом.
Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — рис із фаршем. Це проста, поживна та дуже домашня страва, яка готується швидко й завжди тішить апетитним виглядом і збалансованим смаком. Ідеально підходить для буденного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати рис з фаршем та сиром
Інгредієнти:
- Рис довгозерновий – 300 г;
- Фарш – 500 г;
- Цибуля – 1 шт.;
- Томати у власному соку – 400 г;
- Сіль, перець – до смаку;
- Сушений часник – 1 ч. л.;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Орегано – 1 ч. л.;
- Сушені томати – 1 ч. л.;
- Бульйон або вода – 800 мл;
- Сир натертий – 70-100 г;
- Масло;
- Зелена цибуля;
Спосіб приготування:
1.Нарізати цибулю дрібно. Обсмажити до прозорого кольору. Додати фарш і обсмажувати 7 хвилин.
2.Додати томати, влити воду або бульйон. Додати всі спеції та всипати рис. Готувати під кришкою 10 хвилин.
3.Посипати натертим сиром і готувати під кришкою ще 3 хвилини.
4.Додати зелену цибулю і подавати до столу.