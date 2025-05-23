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Різотто і поруч не стояло: яку ще смачну страву з рисом та фаршем приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Зі звичайних продуктів, на друге і на вечерю для всієї родини
Зі звичайних продуктів, на друге і на вечерю для всієї родини. Фото instagram.com

Рис виходить ситним за рахунок додавання м'яса та соковитим через томатний соус

Рис — універсальний продукт, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його можна приготувати з овочами як гарнір, або ж створити з нього ароматний плов, насичений спеціями та м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — рис із фаршем. Це проста, поживна та дуже домашня страва, яка готується швидко й завжди тішить апетитним виглядом і збалансованим смаком. Ідеально підходить для буденного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати рис з фаршем та сиром

Інгредієнти:

  • Рис довгозерновий – 300 г;
  • Фарш – 500 г;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Томати у власному соку – 400 г;
  • Сіль, перець – до смаку;
  • Сушений часник – 1 ч. л.;
  • Паприка – 1 ч. л.;
  • Орегано – 1 ч. л.;
  • Сушені томати – 1 ч. л.;
  • Бульйон або вода – 800 мл;
  • Сир натертий – 70-100 г;
  • Масло;
  • Зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Нарізати цибулю дрібно. Обсмажити до прозорого кольору. Додати фарш і обсмажувати 7 хвилин.

2.Додати томати, влити воду або бульйон. Додати всі спеції та всипати рис. Готувати під кришкою 10 хвилин.

3.Посипати натертим сиром і готувати під кришкою ще 3 хвилини.

4.Додати зелену цибулю і подавати до столу.

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#Фарш #Рис #Готуємо вдома