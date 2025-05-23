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Ризотто и рядом не стояло: какое вкусное блюдо с рисом и фаршем приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из обычных продуктов, на второй и на ужин для всей семьи
Из обычных продуктов, на второй и на ужин для всей семьи. Фото instagram.com

Рис получается сытным за счет добавления мяса и сочным через томатный соус

Рис – универсальный продукт, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его можно приготовить с овощами в качестве гарнира, или же создать из него ароматный плов, насыщенный специями и мясом.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – рис с фаршем. Это простое, питательное и очень домашнее блюдо, которое готовится быстро и радует аппетитным видом и сбалансированным вкусом. Идеально подходит для обыденного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить рис с фаршем и сыром

Ингредиенты:

  • Рис длиннозерный – 300 г;
  • Фарш – 500 г;
  • Лук – 1 шт.;
  • Томаты в собственном соке – 400 г;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.;
  • Паприка – 1 ч. л.;
  • Орегано – 1 ч. л.;
  • Сушеные томаты – 1 ч. л.;
  • Бульон или вода – 800 мл;
  • Сыр натертый – 70-100 г;
  • Масло;
  • Зеленый лук;

Способ приготовления:

1.Нарезать лук мелко. Обжарить до прозрачного цвета. Добавить фарш и обжаривать 7 минут.

2.Добавить томаты, влить воду или бульон. Добавить все специи и всыпать рис. Готовить под крышкой 10 минут.

3.Посыпать натертым сыром и готовить под крышкой еще 3 минуты.

4.Добавить зеленый лук и подавать к столу.

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#Фарш #Злак #Готовим дома