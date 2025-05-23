Ризотто и рядом не стояло: какое вкусное блюдо с рисом и фаршем приготовить (видео)

Рис получается сытным за счет добавления мяса и сочным через томатный соус

Рис – универсальный продукт, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его можно приготовить с овощами в качестве гарнира, или же создать из него ароматный плов, насыщенный специями и мясом.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – рис с фаршем. Это простое, питательное и очень домашнее блюдо, которое готовится быстро и радует аппетитным видом и сбалансированным вкусом. Идеально подходит для обыденного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить рис с фаршем и сыром

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 300 г;

Фарш – 500 г;

Лук – 1 шт.;

Томаты в собственном соке – 400 г;

Соль, перец – по вкусу;

Сушеный чеснок – 1 ч. л.;

Паприка – 1 ч. л.;

Орегано – 1 ч. л.;

Сушеные томаты – 1 ч. л.;

Бульон или вода – 800 мл;

Сыр натертый – 70-100 г;

Масло;

Зеленый лук;

Способ приготовления:

1.Нарезать лук мелко. Обжарить до прозрачного цвета. Добавить фарш и обжаривать 7 минут.

2.Добавить томаты, влить воду или бульон. Добавить все специи и всыпать рис. Готовить под крышкой 10 минут.

3.Посыпать натертым сыром и готовить под крышкой еще 3 минуты.

4.Добавить зеленый лук и подавать к столу.