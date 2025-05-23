Ризотто и рядом не стояло: какое вкусное блюдо с рисом и фаршем приготовить (видео)
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Рис получается сытным за счет добавления мяса и сочным через томатный соус
Рис – универсальный продукт, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его можно приготовить с овощами в качестве гарнира, или же создать из него ароматный плов, насыщенный специями и мясом.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – рис с фаршем. Это простое, питательное и очень домашнее блюдо, которое готовится быстро и радует аппетитным видом и сбалансированным вкусом. Идеально подходит для обыденного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить рис с фаршем и сыром
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 300 г;
- Фарш – 500 г;
- Лук – 1 шт.;
- Томаты в собственном соке – 400 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Орегано – 1 ч. л.;
- Сушеные томаты – 1 ч. л.;
- Бульон или вода – 800 мл;
- Сыр натертый – 70-100 г;
- Масло;
- Зеленый лук;
Способ приготовления:
1.Нарезать лук мелко. Обжарить до прозрачного цвета. Добавить фарш и обжаривать 7 минут.
2.Добавить томаты, влить воду или бульон. Добавить все специи и всыпать рис. Готовить под крышкой 10 минут.
3.Посыпать натертым сыром и готовить под крышкой еще 3 минуты.
4.Добавить зеленый лук и подавать к столу.