На сніданок або перекус: рецепт ситних гарячих бутербродів за 10 хвилин (відео)

Рецепт ситної та смачної страви, яку легко приготувати до ранкової трапези

Яйця — один із найпопулярніших і найуніверсальніших продуктів для сніданку. З них можна приготувати безліч смачних і поживних страв: класичну яєчню, ніжні яйця пашот, ситну яєчню з беконом або овочами, чи пухкий омлет, який тане в роті.

Але якщо хочеться чогось швидкого, гарячого і водночас апетитного — ідеальним варіантом стануть гарячі бутерброди з яйцем. Вони готуються за лічені хвилини, а результат — ароматний, хрусткий та дуже смачний сніданок, що зарядить енергією на весь ранок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати гарячі бутерброди з яйцем

Інгредієнти:

Тостовий хліб;

Томатний соус із базиліком;

Сир твердий;

Сир плавлений для сендвічів;

Шинка;

Яйця;

Зелень;

Спосіб приготування:

1.Змастити хліб соусом, викласти зверху шинку та сир.

2.Накрити іншим шматком хліба, вирізати в ньому коло, вбити в отвір яйце, посипати зеленню.

3.Запікати 15 хвилин за температури 210 °C.