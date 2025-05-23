На сніданок або перекус: рецепт ситних гарячих бутербродів за 10 хвилин (відео)
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Рецепт ситної та смачної страви, яку легко приготувати до ранкової трапези
Яйця — один із найпопулярніших і найуніверсальніших продуктів для сніданку. З них можна приготувати безліч смачних і поживних страв: класичну яєчню, ніжні яйця пашот, ситну яєчню з беконом або овочами, чи пухкий омлет, який тане в роті.
Але якщо хочеться чогось швидкого, гарячого і водночас апетитного — ідеальним варіантом стануть гарячі бутерброди з яйцем. Вони готуються за лічені хвилини, а результат — ароматний, хрусткий та дуже смачний сніданок, що зарядить енергією на весь ранок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати гарячі бутерброди з яйцем
Інгредієнти:
- Тостовий хліб;
- Томатний соус із базиліком;
- Сир твердий;
- Сир плавлений для сендвічів;
- Шинка;
- Яйця;
- Зелень;
Спосіб приготування:
1.Змастити хліб соусом, викласти зверху шинку та сир.
2.Накрити іншим шматком хліба, вирізати в ньому коло, вбити в отвір яйце, посипати зеленню.
3.Запікати 15 хвилин за температури 210 °C.