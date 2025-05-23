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На сніданок або перекус: рецепт ситних гарячих бутербродів за 10 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидко, просто зі звичайних продуктів, на сніданок
Швидко, просто зі звичайних продуктів, на сніданок. Фото instagram.com

Рецепт ситної та смачної страви, яку легко приготувати до ранкової трапези

Яйця — один із найпопулярніших і найуніверсальніших продуктів для сніданку. З них можна приготувати безліч смачних і поживних страв: класичну яєчню, ніжні яйця пашот, ситну яєчню з беконом або овочами, чи пухкий омлет, який тане в роті.

Але якщо хочеться чогось швидкого, гарячого і водночас апетитного — ідеальним варіантом стануть гарячі бутерброди з яйцем. Вони готуються за лічені хвилини, а результат — ароматний, хрусткий та дуже смачний сніданок, що зарядить енергією на весь ранок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати гарячі бутерброди з яйцем

Інгредієнти:

  • Тостовий хліб;
  • Томатний соус із базиліком;
  • Сир твердий;
  • Сир плавлений для сендвічів;
  • Шинка;
  • Яйця;
  • Зелень;

Спосіб приготування:

1.Змастити хліб соусом, викласти зверху шинку та сир.

2.Накрити іншим шматком хліба, вирізати в ньому коло, вбити в отвір яйце, посипати зеленню.

3.Запікати 15 хвилин за температури 210 °C.

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#Закуска #Бутерброди #Готуємо вдома