Завтрак или перекус: рецепт сытных горячих бутербродов за 10 минут (видео)
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Рецепт сытного и вкусного блюда, которое легко приготовить к утренней трапезе
Яйца – один из самых популярных и универсальных продуктов для завтрака. Из них можно приготовить множество вкусных и питательных блюд: классическую яичницу, нежные яйца пашот, сытную яичницу с беконом или овощами, или пышный омлет, тающий во рту.
Но если хочется чего-то быстрого, горячего и в то же время аппетитного, идеальным вариантом станут горячие бутерброды с яйцом. Они готовятся за считанные минуты, а результат – ароматный, хрустящий и вкуснейший завтрак, заряжающий энергией на все утро. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить горячие бутерброды с яйцом
Ингредиенты:
- Тостовой хлеб;
- Томатный соус с базиликом;
- Сыр твердый;
- Сыр плавленый для сэндвичей;
- Ветчина;
- Яйца;
- Зелень;
Способ приготовления:
1.Смазать хлеб соусом, выложить сверху ветчину и сыр.
2.Накрыть другим куском хлеба, вырезать в нем круг, вбить в отверстие яйцо, посыпать зеленью.
3.Запекать 15 минут при температуре 210 °C.