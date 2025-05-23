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Завтрак или перекус: рецепт сытных горячих бутербродов за 10 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстро, прямо из обычных продуктов, на завтрак
Быстро, прямо из обычных продуктов, на завтрак. Фото instagram.com

Рецепт сытного и вкусного блюда, которое легко приготовить к утренней трапезе

Яйца – один из самых популярных и универсальных продуктов для завтрака. Из них можно приготовить множество вкусных и питательных блюд: классическую яичницу, нежные яйца пашот, сытную яичницу с беконом или овощами, или пышный омлет, тающий во рту.

Но если хочется чего-то быстрого, горячего и в то же время аппетитного, идеальным вариантом станут горячие бутерброды с яйцом. Они готовятся за считанные минуты, а результат – ароматный, хрустящий и вкуснейший завтрак, заряжающий энергией на все утро. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить горячие бутерброды с яйцом

Ингредиенты:

  • Тостовой хлеб;
  • Томатный соус с базиликом;
  • Сыр твердый;
  • Сыр плавленый для сэндвичей;
  • Ветчина;
  • Яйца;
  • Зелень;

Способ приготовления:

1.Смазать хлеб соусом, выложить сверху ветчину и сыр.

2.Накрыть другим куском хлеба, вырезать в нем круг, вбить в отверстие яйцо, посыпать зеленью.

3.Запекать 15 минут при температуре 210 °C.

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#Закуска #Бутерброды #Готовим дома