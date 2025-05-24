Готується просто, з'їдається швидко: таку закуску з лаваша з куркою близькі проситимуть знову і знову (відео)
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Популярна страва своїми руками просто та швидко
Лаваш — це чудова основа для різноманітних закусок, які легко і швидко приготувати вдома. З лаваша можна зробити рулети з різними начинками, піци на швидку руку, хрумкі чипси або навіть лінивий пиріг, який особливо полюбляють за простоту і насичений смак.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну та ситну закуску з лаваша з куркою — ідеальний варіант для сімейного перекусу або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати трубочки з лаваша з куркою
Інгредієнти:
- Лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);
- Куряче філе або стегно – 400 г;
- Цибуля – 1 шт.;
- Сіль, перець – за смаком;
- Петрушка – 1-2 ст. л.;
- Сметана – 1 ст. л.;
- Яйця – 2-3 шт.;
- Панірувальні сухарі – 150 г;
- Сир твердий або Моцарела – 250 г;
- Олія – 30 мл;
Спосіб приготування:
1.М'ясо нарізати тонкими скибочками, цибулю півкільцями та смажте все разом 5-7 хвилин.
2.М'ясо з цибулею перекласти в миску. Додати сметану, подрібнену петрушку та довести до смаку. Усе ретельно змішайте.
3.Викласти на лаваш, додати натертий сир і згорнути в рол, загинаючи краї.
4.Кожен лаваш занурити у збиті яйця і панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром. Викласти на деко і запікати за 200 С 15 хвилин.