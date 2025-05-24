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Готовится просто, съедается быстро: такую закуску из лаваша с курицей близкие будут просить снова и снова (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасный вариант для сытного перекуса
Прекрасный вариант для сытного перекуса. Фото instagram.com

Популярное блюдо своими руками просто и быстро

Лаваш – прекрасная основа для различных закусок, которые легко и быстро приготовить дома. Из лаваша можно сделать рулеты с разными начинками, пиццы на скорую руку, хрустящие чипсы или даже ленивый пирог, который особенно любят за простоту и насыщенный вкус.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и сытную закуску из лаваша с курицей – идеальный вариант для семейного перекуса или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить трубочки из лаваша с курицей

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);
  • Куриное филе или бедро – 400 г;
  • Лук – 1 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Петрушка – 1-2 ст. л.;
  • Сметана – 1 ст. л.;
  • Яйца – 2-3 шт.;
  • Панировочные сухари – 150 г;
  • Сыр твердый или Моцарелла – 250 г;
  • Масло – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать тонкими ломтиками, лук полукольцами и жарить все вместе 5-7 минут.

2.Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку и привести по вкусу. Все тщательно перемешать.

3.Выложить на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, загибая края.

4.Каждый лаваш погрузить во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром. Выложить на противень и запекать за 200 С 15 минут.

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#Закуска #Лаваш #Готовим дома