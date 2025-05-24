Готовится просто, съедается быстро: такую закуску из лаваша с курицей близкие будут просить снова и снова (видео)
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Популярное блюдо своими руками просто и быстро
Лаваш – прекрасная основа для различных закусок, которые легко и быстро приготовить дома. Из лаваша можно сделать рулеты с разными начинками, пиццы на скорую руку, хрустящие чипсы или даже ленивый пирог, который особенно любят за простоту и насыщенный вкус.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и сытную закуску из лаваша с курицей – идеальный вариант для семейного перекуса или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить трубочки из лаваша с курицей
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);
- Куриное филе или бедро – 400 г;
- Лук – 1 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Петрушка – 1-2 ст. л.;
- Сметана – 1 ст. л.;
- Яйца – 2-3 шт.;
- Панировочные сухари – 150 г;
- Сыр твердый или Моцарелла – 250 г;
- Масло – 30 мл;
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать тонкими ломтиками, лук полукольцами и жарить все вместе 5-7 минут.
2.Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку и привести по вкусу. Все тщательно перемешать.
3.Выложить на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, загибая края.
4.Каждый лаваш погрузить во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром. Выложить на противень и запекать за 200 С 15 минут.