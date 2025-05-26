Ідеально пасує до м'ясних страв: як приготувати пікантну закуску з огірків, моркви та соєвого соусу (відео)

Проста, але дуже смачна закуска

Огірки — це чудова освіжаюча закуска, яка ідеально пасує до шашлику. Їх можна не лише подавати свіжими, а й готувати в різних цікавих варіантах, зокрема відомі биті огірки з ароматними спеціями.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати яскраву і смачну закуску "Світлофор" — з огірків, моркви та соєвого соусу, яка порадує різноманітністю смаків і додасть святкового настрою будь-якому столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати закуску з огірків, моркви та соєвого соусу

Інгредієнти:

Огірки — 500 г;

Морква — 1 шт;

Зелена цибуля- 4 шт;

Цибуля синя солодка або біла салатна- 1 шт;

Часник-1-2 зубчика;

Паприка — 1/2 ч.л;

Сіль

Пластівці чилі- за смаком;

Цукор- 1 ст.л;

Соєвий соус — 4 ст. л;

Лимонний сік- 1 ст.л;

Кунжут- 1 ч.л;

Вода -70 мл.

Спосіб приготування:

1. Огірки помити. Зрізати хвостики та зробити розрізи, як на відео.

2. Натерти ретельно сіллю всередині та зверху. Залишити на 30 хв.

3. Моркву натерти. Нарізати два види цибулі. Додати подрібнений часник, спеції, соєвий соус, лимонний сік, кунжут та воду. Залишити на 15 хв.

4. Огірки ретельно промити водою і покласти всередину кожного огірка замариновані овочі.