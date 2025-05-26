Идеально подходит к мясным блюдам: как приготовить пикантную закуску из огурцов, моркови и соевого соуса (видео)

Простая, но очень вкусная закуска

Огурцы – это отличная освежающая закуска, которая идеально подходит к шашлыку. Их можно не только подавать свежими, но и готовить в разных интересных вариантах, в частности, известные битые огурцы с ароматными специями.

Но сегодня мы предлагаем приготовить яркую и вкусную закуску "Светофор" – из огурцов, моркови и соевого соуса, которая порадует разнообразием вкусов и придаст праздничное настроение любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить закуску из огурцов, моркови и соевого соуса

Ингредиенты:

Огурцы – 500 г;

Морковь – 1 шт.;

Зеленый лук — 4 шт.;

Лук синий сладкий или белый салатный — 1 шт.;

Чеснок-1-2 зубчика;

Паприка – 1/2 ч.л;

Соль

Хлопья чили - по вкусу;

Сахар – 1 ст.л;

Соевый соус — 4 ст. л.;

Лимонный сок – 1 ст.л.;

Кунжут – 1 ч. л.;

Вода –70 мл.

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть. Срезать хвостики и сделать разрезы как на видео.

2. Натереть солью внутри и сверху. Оставить на 30 мин.

3. Морковь натереть. Нарезать два вида лука. Добавить измельченный чеснок, специи, соевый соус, лимонный сок, кунжут и воду. Оставить на 15 мин.

4. Огурцы тщательно промыть водой и положить внутрь каждого огурца замаринованные овощи.