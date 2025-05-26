Идеально подходит к мясным блюдам: как приготовить пикантную закуску из огурцов, моркови и соевого соуса (видео)
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Простая, но очень вкусная закуска
Огурцы – это отличная освежающая закуска, которая идеально подходит к шашлыку. Их можно не только подавать свежими, но и готовить в разных интересных вариантах, в частности, известные битые огурцы с ароматными специями.
Но сегодня мы предлагаем приготовить яркую и вкусную закуску "Светофор" – из огурцов, моркови и соевого соуса, которая порадует разнообразием вкусов и придаст праздничное настроение любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить закуску из огурцов, моркови и соевого соуса
Ингредиенты:
- Огурцы – 500 г;
- Морковь – 1 шт.;
- Зеленый лук — 4 шт.;
- Лук синий сладкий или белый салатный — 1 шт.;
- Чеснок-1-2 зубчика;
- Паприка – 1/2 ч.л;
- Соль
- Хлопья чили - по вкусу;
- Сахар – 1 ст.л;
- Соевый соус — 4 ст. л.;
- Лимонный сок – 1 ст.л.;
- Кунжут – 1 ч. л.;
- Вода –70 мл.
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть. Срезать хвостики и сделать разрезы как на видео.
2. Натереть солью внутри и сверху. Оставить на 30 мин.
3. Морковь натереть. Нарезать два вида лука. Добавить измельченный чеснок, специи, соевый соус, лимонный сок, кунжут и воду. Оставить на 15 мин.
4. Огурцы тщательно промыть водой и положить внутрь каждого огурца замаринованные овощи.