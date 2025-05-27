До святкового столу чи просто на вечерю: рецепт ідеальних маринованих грибів (відео)
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На маринування печериць швидко в домашніх умовах ви витратите пів години, а результат вас дуже вразить!
Гриби — це універсальний продукт, який цінують за аромат, текстуру та здатність чудово поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. Їх додають до супів, соусів, салатів, запікають із сиром чи у панірувальних сухарях.
Але особливої уваги заслуговують мариновані гриби — пікантна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Сьогодні пропонуємо простий і смачний рецепт домашніх маринованих грибів, які можна приготувати за лічені хвилини, а смакуватимуть вони не гірше за магазинні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".
Як смачно замаринувати гриби
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- сіль – 1/4 ч. л.;
- чорний мелений перець, паприка, італійські трави по – 1/4 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1. Гриби помити, просушити.
2. Додати сіль, спеції, олію та перемішати.
3. Викласти на деко і поставити в духовку за температури 180 градусів приблизно на 30 хвилин (залежить від розміру грибів).
Інгредієнти для заправки:
- зелень кропу, петрушки, зелена цибуля
- часник – 3 зубці
- соєвий соус – 3 ст.л.
- олія – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Нарізати зелень.
2. Подрібнити часник, додати олію, соєвий соус, перемішати.
3. Готові гриби перемішати із заправкою і подавати.