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До святкового столу чи просто на вечерю: рецепт ідеальних маринованих грибів (відео)

Автор
Марія Швець
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Таких смачних грибів ви ще не куштували
Таких смачних грибів ви ще не куштували. Фото instagram.com

На маринування печериць швидко в домашніх умовах ви витратите пів години, а результат вас дуже вразить!

Гриби — це універсальний продукт, який цінують за аромат, текстуру та здатність чудово поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. Їх додають до супів, соусів, салатів, запікають із сиром чи у панірувальних сухарях.

Але особливої уваги заслуговують мариновані гриби — пікантна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Сьогодні пропонуємо простий і смачний рецепт домашніх маринованих грибів, які можна приготувати за лічені хвилини, а смакуватимуть вони не гірше за магазинні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".

Як смачно замаринувати гриби

Інгредієнти:

  • печериці – 500 г;
  • сіль – 1/4 ч. л.;
  • чорний мелений перець, паприка, італійські трави по – 1/4 ч. л.;
  • олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Гриби помити, просушити.

2. Додати сіль, спеції, олію та перемішати.

3. Викласти на деко і поставити в духовку за температури 180 градусів приблизно на 30 хвилин (залежить від розміру грибів).

Інгредієнти для заправки:

  • зелень кропу, петрушки, зелена цибуля
  • часник – 3 зубці
  • соєвий соус – 3 ст.л.
  • олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Нарізати зелень.

2. Подрібнити часник, додати олію, соєвий соус, перемішати.

3. Готові гриби перемішати із заправкою і подавати.

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#Гриби #Маринад #Готуємо вдома