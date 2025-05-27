К праздничному столу или просто к ужину: рецепт идеальных маринованных грибов (видео)

На маринование шампиньонов быстро в домашних условиях вы потратите пол часа, а результат вас очень поразит!

Грибы – это универсальный продукт, который ценят за аромат, текстуру и способность прекрасно сочетаться с разнообразными ингредиентами. Их добавляют в супы, соусы, салаты, запекают с сыром или в панировочных сухарях.

Но особенного внимания заслуживают маринованные грибы – пикантная закуска, которая украсит любой стол. Сегодня предлагаем простой и вкусный рецепт домашних маринованных грибов, которые можно приготовить за считанные минуты, а будут они не хуже магазинных. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".

Как вкусно замариновать грибы

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

соль – 1/4 ч. л.;

черный молотый перец, паприка, итальянские травы по – 1/4 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, просушить.

2. Добавить соль, специи, растительное масло и перемешать.

3. Выложить на противень и поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 30 минут (зависит от размера грибов).

Ингредиенты для заправки:

зелень укропа, петрушки, зеленый лук

чеснок – 3 зубца

соевый соус – 3 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать зелень.

2. Измельчить чеснок, добавить растительное масло, соевый соус, перемешать.

3. Готовые грибы перемешать с заправкой и подавать.