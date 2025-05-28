Звична страва стане ще смачнішою: який овоч додати до січених котлет (відео)
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Готуються вони дуже швидко, тому їх можна встигнути приготувати навіть на сніданок
Січені котлети — це смачна та поживна страва, яку традиційно готують із дрібно нарізаного м’яса, додаючи цибулю, спеції та іноді хліб чи яйце для ніжності. У класичному варіанті вони смажаться на сковороді до золотистої скоринки й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо іншу, літню версію цієї страви — січені котлети з додаванням кабачка. Завдяки овочу котлети стають ще м’якішими, соковитішими та легшими для травлення, зберігаючи при цьому насичений смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати січені котлети
Інгредієнти:
- Куряче філе – 1 шт.;
- Кабачок – 1 шт.;
- Яйця – 2 шт.;
- Борошно – 1 ст. л.;
- Сухий часник – 1 ч. л.;
- Сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе та кабачок порізати кубиком.
2. Додати яйця, борошно, спеції та перемішати.
3. Смажити на розігрітій олії, викладаючи на сковорідку за допомогою ложки, до золотистого кольору з обох боків.