Звична страва стане ще смачнішою: який овоч додати до січених котлет (відео)

Готуються вони дуже швидко, тому їх можна встигнути приготувати навіть на сніданок

Січені котлети — це смачна та поживна страва, яку традиційно готують із дрібно нарізаного м’яса, додаючи цибулю, спеції та іноді хліб чи яйце для ніжності. У класичному варіанті вони смажаться на сковороді до золотистої скоринки й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо іншу, літню версію цієї страви — січені котлети з додаванням кабачка. Завдяки овочу котлети стають ще м’якішими, соковитішими та легшими для травлення, зберігаючи при цьому насичений смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати січені котлети

Інгредієнти:

Куряче філе – 1 шт.;

Кабачок – 1 шт.;

Яйця – 2 шт.;

Борошно – 1 ст. л.;

Сухий часник – 1 ч. л.;

Сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе та кабачок порізати кубиком.

2. Додати яйця, борошно, спеції та перемішати.

3. Смажити на розігрітій олії, викладаючи на сковорідку за допомогою ложки, до золотистого кольору з обох боків.