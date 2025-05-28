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Звична страва стане ще смачнішою: який овоч додати до січених котлет (відео)

Автор
Марія Швець
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Січені котлети з курячої грудки – просто та смачно
Січені котлети з курячої грудки – просто та смачно. Фото 1000.menu

Готуються вони дуже швидко, тому їх можна встигнути приготувати навіть на сніданок

Січені котлети — це смачна та поживна страва, яку традиційно готують із дрібно нарізаного м’яса, додаючи цибулю, спеції та іноді хліб чи яйце для ніжності. У класичному варіанті вони смажаться на сковороді до золотистої скоринки й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо іншу, літню версію цієї страви — січені котлети з додаванням кабачка. Завдяки овочу котлети стають ще м’якішими, соковитішими та легшими для травлення, зберігаючи при цьому насичений смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати січені котлети

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 1 шт.;
  • Кабачок – 1 шт.;
  • Яйця – 2 шт.;
  • Борошно – 1 ст. л.;
  • Сухий часник – 1 ч. л.;
  • Сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе та кабачок порізати кубиком.

2. Додати яйця, борошно, спеції та перемішати.

3. Смажити на розігрітій олії, викладаючи на сковорідку за допомогою ложки, до золотистого кольору з обох боків.

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#кабачок #Котлети #Готуємо вдома