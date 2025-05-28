Привычное блюдо станет еще вкуснее: какой овощ добавить к рубленым котлетам (видео)
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Готовятся они очень быстро, поэтому их можно успеть приготовить даже на завтрак
Рубленые котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое традиционно готовят из мелко нарезанного мяса, добавляя лук, специи и иногда хлеб или яйцо для нежности. В классическом варианте они жарятся на сковороде до золотистой корочки и отлично сочетаются с любым гарниром.
Но сегодня мы предлагаем несколько иную, летнюю версию этого блюда – рубленые котлеты с добавлением кабачка. Благодаря овощам котлеты становятся еще более мягкими, сочными и более легкими для пищеварения, сохраняя при этом насыщенный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить рубленые котлеты
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.;
- Кабачок – 1 шт.;
- Яйца – 2 шт.;
- Мука – 1 ст. л.;
- Сухой чеснок – 1 ч. л.;
- Соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.
2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.
3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки, до золотистого цвета с обеих сторон.