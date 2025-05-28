Привычное блюдо станет еще вкуснее: какой овощ добавить к рубленым котлетам (видео)

Готовятся они очень быстро, поэтому их можно успеть приготовить даже на завтрак

Рубленые котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое традиционно готовят из мелко нарезанного мяса, добавляя лук, специи и иногда хлеб или яйцо для нежности. В классическом варианте они жарятся на сковороде до золотистой корочки и отлично сочетаются с любым гарниром.

Но сегодня мы предлагаем несколько иную, летнюю версию этого блюда – рубленые котлеты с добавлением кабачка. Благодаря овощам котлеты становятся еще более мягкими, сочными и более легкими для пищеварения, сохраняя при этом насыщенный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить рубленые котлеты

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.;

Кабачок – 1 шт.;

Яйца – 2 шт.;

Мука – 1 ст. л.;

Сухой чеснок – 1 ч. л.;

Соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.

3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки, до золотистого цвета с обеих сторон.