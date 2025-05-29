І гарнір, і основна страва: булгур з гомілками в духовці виходить розсипчастим та ароматним

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Булгур — це пшенична крупа, яку отримують шляхом пропарювання, сушіння й подрібнення пшениці. Вона має ніжний горіховий присмак, швидко готується і чудово вбирає смаки інших інгредієнтів. Завдяки своїй універсальності булгур часто використовують у салатах, супах, як гарнір, або як самостійну страву.

Один із найсмачніших способів приготування булгуру — запікання. У духовці крупа розкриває свій аромат особливо глибоко, особливо якщо поєднати її з овочами, спеціями чи соковитим м’ясом. У цьому рецепті булгур запікається разом з курячими гомілками — страва виходить ситна, ароматна та водночас проста у приготуванні. Ідеальний варіант для обіду або сімейної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anzhelika_dietolog".

Як приготувати булгур з гомілками

Інгредієнти:

булгур – 120 г;

курячі гомілки – 6 шт.;

цибуля – 40 г;

морква – 120 г;

часник – 2 зубчика;

сіль, приправа до курки;

сметана 15 % – 100 г;

олія – 5 г;

Спосіб приготування:

1. Гомілки викласти в миску.

2. Додати 70 г сметани, сіль та спеції.

3. Залишити на 15-30 хвилин, можна і на ніч.

4. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти.

5. Обсмажити на олії.

6. Булгур промити.

7. У форму для запікання викласти моркву з цибулею, булгур.

8. Посолити, поперчити, викласти гомілки.

9. Залити водою (води за обсягом у 2-2,5 рази більше, ніж булгура). Зверху викладаємо сметану з маринаду, закриваємо фольгою та на 40 хвилин у духовку на 180 градусів, потім відкриваємо. Змащуємо сметаною (30 г) і відправляємо підрум'янитися. Якщо трохи води залишилося, вона вбереться в міру остигання булгура.