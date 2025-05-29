Рус

І гарнір, і основна страва: булгур з гомілками в духовці виходить розсипчастим та ароматним

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна страва, що трохи нагадує плов
Смачна страва, що трохи нагадує плов. Фото instagram.com

Неодмінно сподобається всім

Булгур — це пшенична крупа, яку отримують шляхом пропарювання, сушіння й подрібнення пшениці. Вона має ніжний горіховий присмак, швидко готується і чудово вбирає смаки інших інгредієнтів. Завдяки своїй універсальності булгур часто використовують у салатах, супах, як гарнір, або як самостійну страву.

Один із найсмачніших способів приготування булгуру — запікання. У духовці крупа розкриває свій аромат особливо глибоко, особливо якщо поєднати її з овочами, спеціями чи соковитим м’ясом. У цьому рецепті булгур запікається разом з курячими гомілками — страва виходить ситна, ароматна та водночас проста у приготуванні. Ідеальний варіант для обіду або сімейної вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anzhelika_dietolog".

Як приготувати булгур з гомілками

Інгредієнти:

  • булгур – 120 г;
  • курячі гомілки – 6 шт.;
  • цибуля – 40 г;
  • морква – 120 г;
  • часник – 2 зубчика;
  • сіль, приправа до курки;
  • сметана 15 % – 100 г;
  • олія – 5 г;

Спосіб приготування:

1. Гомілки викласти в миску.

2. Додати 70 г сметани, сіль та спеції.

3. Залишити на 15-30 хвилин, можна і на ніч.

4. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти.

5. Обсмажити на олії.

6. Булгур промити.

7. У форму для запікання викласти моркву з цибулею, булгур.

8. Посолити, поперчити, викласти гомілки.

9. Залити водою (води за обсягом у 2-2,5 рази більше, ніж булгура). Зверху викладаємо сметану з маринаду, закриваємо фольгою та на 40 хвилин у духовку на 180 градусів, потім відкриваємо. Змащуємо сметаною (30 г) і відправляємо підрум'янитися. Якщо трохи води залишилося, вона вбереться в міру остигання булгура.

Теги:
#Готуємо вдома #Булгур #Курячі гомілки