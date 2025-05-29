И гарнир, и основное блюдо: булгур с голенями в духовке получается рассыпчатым и ароматным

Непременно понравится всем

Булгур – это пшеничная крупа, которую получают путем пропаривания, сушки и измельчения пшеницы. Она имеет нежный ореховый привкус, быстро готовится и отлично впитывает вкусы других ингредиентов. Благодаря своей универсальности булгур часто используют в салатах, супах, как гарнир, или как самостоятельное блюдо.

Один из самых вкусных способов приготовления булгура – запекание. В духовке крупа раскрывает свой аромат особенно глубоко, особенно если соединить ее с овощами, специями или сочным мясом. В этом рецепте булгур запекается вместе с куриными голеньми — блюдо получается сытное, ароматное и одновременно простое в приготовлении. Идеальный вариант для обеда или семейного ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anzhelika_dietolog".

Как приготовить булгур с голеньми

Ингредиенты:

булгур – 120 г;

куриные голени – 6 шт.;

лук – 40 г;

морковь – 120 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль, приправа к курице;

сметана 15% – 100 г;

масло – 5 г;

Способ приготовления:

1. Голени выложить в миску.

2. Добавить 70 г сметаны, соль и специи.

3. Оставить на 15–30 минут, можно и на ночь.

4. Лук мелко порезать, морковь натереть.

5. Обжарить на растительном масле.

6. Булгур промыть.

7. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур.

8. Посолить, поперчить, выложить голени.

9. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выложить сметану из маринада, закрыть фольгой и на 40 минут в духовку на 180 градусов, затем открыть. Смазать сметаной (30 г) и отправить подрумяниться. Если немного воды осталось, она впитается по мере остывания булгура.