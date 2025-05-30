До будь-якого гарніру чи основної страви: цей салат з редиски ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
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Для приготування страви не потрібно ніяких особливих навичок
Весна — пора свіжих, легких і корисних салатів. У цю пору року особливо популярні страви з молодої капусти, хрумких огірків, зеленої цибулі та ароматного кропу. Вони освіжають, додають сил і наповнюють стіл яскравими барвами.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — салат з редьки, яйця та цибулі. Це простий, але дуже смачний варіант, у якому поєднуються пікантність редьки, ніжність вареного яйця і легка гострота зеленої або ріпчастої цибулі. Салат добре пасує до основних страв або може слугувати легким перекусом. Він особливо смакує навесні, коли організм потребує свіжості та вітамінів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "karamell_foodblog".
Як приготувати салат з редькою, яйцями та огірками
Інгредієнти:
- Яйця варені;
- Огірок – 250 г;
- Редиска – 250 г;
- Салат айсберг – 100 г;
- Зелена цибуля;
- Сіль і перець — за смаком;
- Сметана для заправки;
Спосіб приготування:
1.Варені яйця розім’яти виделкою.
2.Овочі, зелень і айсберг порізати довільно.
3.Заправити салат сметаною, додати спеції та перемішати.