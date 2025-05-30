До будь-якого гарніру чи основної страви: цей салат з редиски ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Для приготування страви не потрібно ніяких особливих навичок

Весна — пора свіжих, легких і корисних салатів. У цю пору року особливо популярні страви з молодої капусти, хрумких огірків, зеленої цибулі та ароматного кропу. Вони освіжають, додають сил і наповнюють стіл яскравими барвами.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — салат з редьки, яйця та цибулі. Це простий, але дуже смачний варіант, у якому поєднуються пікантність редьки, ніжність вареного яйця і легка гострота зеленої або ріпчастої цибулі. Салат добре пасує до основних страв або може слугувати легким перекусом. Він особливо смакує навесні, коли організм потребує свіжості та вітамінів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "karamell_foodblog".

Як приготувати салат з редькою, яйцями та огірками

Інгредієнти:

Яйця варені;

Огірок – 250 г;

Редиска – 250 г;

Салат айсберг – 100 г;

Зелена цибуля;

Сіль і перець — за смаком;

Сметана для заправки;

Спосіб приготування:

1.Варені яйця розім’яти виделкою.

2.Овочі, зелень і айсберг порізати довільно.

3.Заправити салат сметаною, додати спеції та перемішати.