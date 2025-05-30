Рус

До будь-якого гарніру чи основної страви: цей салат з редиски ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Легкий, хрумкий, вітамінний салат
Легкий, хрумкий, вітамінний салат. Фото instagram.com

Для приготування страви не потрібно ніяких особливих навичок

Весна — пора свіжих, легких і корисних салатів. У цю пору року особливо популярні страви з молодої капусти, хрумких огірків, зеленої цибулі та ароматного кропу. Вони освіжають, додають сил і наповнюють стіл яскравими барвами.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — салат з редьки, яйця та цибулі. Це простий, але дуже смачний варіант, у якому поєднуються пікантність редьки, ніжність вареного яйця і легка гострота зеленої або ріпчастої цибулі. Салат добре пасує до основних страв або може слугувати легким перекусом. Він особливо смакує навесні, коли організм потребує свіжості та вітамінів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "karamell_foodblog".

Як приготувати салат з редькою, яйцями та огірками

Інгредієнти:

  • Яйця варені;
  • Огірок – 250 г;
  • Редиска – 250 г;
  • Салат айсберг – 100 г;
  • Зелена цибуля;
  • Сіль і перець — за смаком;
  • Сметана для заправки;

Спосіб приготування:

1.Варені яйця розім’яти виделкою.

2.Овочі, зелень і айсберг порізати довільно.

3.Заправити салат сметаною, додати спеції та перемішати.

Теги:
#Сметана #Редька #Готуємо вдома