К любому гарниру или основному блюду: этот салат из редиса вы приготовите за считанные минуты (видео)

Для приготовления блюда не требуется никаких особых навыков

Весна – пора свежих, легких и полезных салатов. В это время года особенно популярны блюда из молодой капусты, хрустящих огурцов, зеленого лука и ароматного укропа. Они освежают, придают силы и наполняют стол яркими красками.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — салат из редьки, яйца и лука. Это простой, но очень вкусный вариант, в котором сочетаются пикантность редьки, нежность вареного яйца и легкая острота зеленого или репчатого лука. Салат хорошо подходит к основным блюдам или может служить легким перекусом. Он особенно актуален весной, когда организм нуждается в свежести и витаминах. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "karamell_foodblog".

Как приготовить салат с редькой, яйцами и огурцами

Ингредиенты:

Яйца вареные;

Огурец – 250 г;

Редис – 250 г;

Салат айсберг – 100 г;

Зеленый лук;

Соль и перец – по вкусу;

Сметана для заправки;

Способ приготовления:

1. Вареные яйца размять вилкой.

2.Овощи, зелень и айсберг порезать произвольно.

3.Заправить салат сметаной, добавить специи и перемешать.