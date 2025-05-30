К любому гарниру или основному блюду: этот салат из редиса вы приготовите за считанные минуты (видео)
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Для приготовления блюда не требуется никаких особых навыков
Весна – пора свежих, легких и полезных салатов. В это время года особенно популярны блюда из молодой капусты, хрустящих огурцов, зеленого лука и ароматного укропа. Они освежают, придают силы и наполняют стол яркими красками.
Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — салат из редьки, яйца и лука. Это простой, но очень вкусный вариант, в котором сочетаются пикантность редьки, нежность вареного яйца и легкая острота зеленого или репчатого лука. Салат хорошо подходит к основным блюдам или может служить легким перекусом. Он особенно актуален весной, когда организм нуждается в свежести и витаминах. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "karamell_foodblog".
Как приготовить салат с редькой, яйцами и огурцами
Ингредиенты:
- Яйца вареные;
- Огурец – 250 г;
- Редис – 250 г;
- Салат айсберг – 100 г;
- Зеленый лук;
- Соль и перец – по вкусу;
- Сметана для заправки;
Способ приготовления:
1. Вареные яйца размять вилкой.
2.Овощи, зелень и айсберг порезать произвольно.
3.Заправить салат сметаной, добавить специи и перемешать.