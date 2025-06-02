Коронна страва початку літа: як приготувати молоду картоплю з часником та кропом (відео)

Чудовий гарнір до будь-яких інших страв

Картопля — це один із найулюбленіших та найпоширеніших овочів у світі, який часто називають "другим хлібом" за його поживність і універсальність. З неї готують безліч страв: варять, смажать, пюрують, а також тушкують разом із м’ясом, створюючи ситні та ароматні обіди.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і смачний рецепт молодої картоплі з часником та свіжим кропом — ідеальну страву для легкої літньої вечері або гарнір до вашого основного блюда. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати молоду картоплю з часником та кропом

Інгредієнти:

молода картопля;

вершкове масло;

часник/кріп;

сіль та перець;

Спосіб приготування:

1. Картоплю залити холодною водою на 15 хвилин.

2. Після цього добре помити.

3. Шкірку можна залишити або почистити губкою за бажанням.

4. Викласти картоплю в підсолену воду і варити до готовності 10-15 хвилин, залежно від розміру.

5. На розігріту сковорідку покласти вершкове масло.

6. Викласти картоплю та обсмажити до золотистої скоринки.

7. Додати подрібнений часник, спеції.

8. Швидко перемішати, вимкнути вогонь і в самому кінці додати свіжий кріп.

9. Подавати у гарячому вигляді.