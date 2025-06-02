Коронна страва початку літа: як приготувати молоду картоплю з часником та кропом (відео)
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Чудовий гарнір до будь-яких інших страв
Картопля — це один із найулюбленіших та найпоширеніших овочів у світі, який часто називають "другим хлібом" за його поживність і універсальність. З неї готують безліч страв: варять, смажать, пюрують, а також тушкують разом із м’ясом, створюючи ситні та ароматні обіди.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і смачний рецепт молодої картоплі з часником та свіжим кропом — ідеальну страву для легкої літньої вечері або гарнір до вашого основного блюда. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати молоду картоплю з часником та кропом
Інгредієнти:
- молода картопля;
- вершкове масло;
- часник/кріп;
- сіль та перець;
Спосіб приготування:
1. Картоплю залити холодною водою на 15 хвилин.
2. Після цього добре помити.
3. Шкірку можна залишити або почистити губкою за бажанням.
4. Викласти картоплю в підсолену воду і варити до готовності 10-15 хвилин, залежно від розміру.
5. На розігріту сковорідку покласти вершкове масло.
6. Викласти картоплю та обсмажити до золотистої скоринки.
7. Додати подрібнений часник, спеції.
8. Швидко перемішати, вимкнути вогонь і в самому кінці додати свіжий кріп.
9. Подавати у гарячому вигляді.