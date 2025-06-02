Коронное блюдо начала лета: как приготовить молодой картофель с чесноком и укропом (видео)
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Прекрасный гарнир к любым другим блюдам
Картофель — это один из самых любимых и распространенных овощей в мире, который часто называют "вторым хлебом" за его питательность и универсальность. Из нее готовят множество блюд: варят, жарят, пюрируют, а также тушат вместе с мясом, создавая сытные и ароматные обеды.
Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный рецепт молодого картофеля с чесноком и свежим укропом – идеальное блюдо для легкого летнего ужина или гарнир к вашему основному блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить картофель с чесноком и укропом
Ингредиенты:
- молодой картофель;
- сливочное масло;
- чеснок/укроп;
- соль и перец;
Способ приготовления:
1. Картофель залить холодной водой на 15 минут.
2. После этого хорошо помыть.
3. Кожу можно оставить или почистить губкой по желанию.
4. Выложить картофель в подсоленную воду и варить до готовности 10-15 минут в зависимости от размера.
5. На разогретую сковороду положить сливочное масло.
6. Выложить картофель и обжарить до золотистой корочки.
7. Добавить измельченный чеснок, специи.
8. Быстро перемешать, выключить огонь и в самом конце добавить свежий укроп.
9. Подавать в горячем виде.