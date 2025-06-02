Коронное блюдо начала лета: как приготовить молодой картофель с чесноком и укропом (видео)

Прекрасный гарнир к любым другим блюдам

Картофель — это один из самых любимых и распространенных овощей в мире, который часто называют "вторым хлебом" за его питательность и универсальность. Из нее готовят множество блюд: варят, жарят, пюрируют, а также тушат вместе с мясом, создавая сытные и ароматные обеды.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный рецепт молодого картофеля с чесноком и свежим укропом – идеальное блюдо для легкого летнего ужина или гарнир к вашему основному блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить картофель с чесноком и укропом

Ингредиенты:

молодой картофель;

сливочное масло;

чеснок/укроп;

соль и перец;

Способ приготовления:

1. Картофель залить холодной водой на 15 минут.

2. После этого хорошо помыть.

3. Кожу можно оставить или почистить губкой по желанию.

4. Выложить картофель в подсоленную воду и варить до готовности 10-15 минут в зависимости от размера.

5. На разогретую сковороду положить сливочное масло.

6. Выложить картофель и обжарить до золотистой корочки.

7. Добавить измельченный чеснок, специи.

8. Быстро перемешать, выключить огонь и в самом конце добавить свежий укроп.

9. Подавать в горячем виде.