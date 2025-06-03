Якщо лишилося вчорашнє пюре — приготуйте ці ситні "гнізда" з куркою: ідеальна страва до обіду (відео)

Для свята та буднів

Картопля — один із найулюбленіших та найпоширеніших овочів у нашій кухні. Її смажать, варять, запікають, тушкують і додають у супи, салати чи пироги. А ще з картоплі готують ніжне пюре, яке стає основою для різних страв — наприклад, зраз із капустою або м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — картопляні гнізда з начинкою з курячого фаршу. Це смачна, ніжна і водночас ситна страва, яка стане чудовим варіантом для обіду або вечері всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати картопляні гнізда з куркою

Інгредієнти:

картопля – 7 шт.;

вершкове масло – 70 г;

спеції до картоплі;

філе курки – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

гриби – 200 г;

спеції до птиці;

вершки – 100 мл;

сіль;

сир – 150 г;

Спосіб приготування:

1. Поставити відварюватись картоплю.

2. Паралельно обсмажити цибулю, додати курку.

3. Посолити і додати спеції.

4. Додати гриби.

5. Коли вони будуть готові, залити все вершками і тушкувати ще 5 хвилин.

6. Готову картоплю розім'яти з вершковим маслом.

7. Додати улюблені спеції та зелень, все добре перемішати і на пергаменті зробити гнізда за допомогою ложки.

8. Викласти начинку, посипати зверху сиром і поставити в духовку на 15 хвилин до зарум’янення за температури 180 градусів.