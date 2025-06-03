Якщо лишилося вчорашнє пюре — приготуйте ці ситні "гнізда" з куркою: ідеальна страва до обіду (відео)
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Для свята та буднів
Картопля — один із найулюбленіших та найпоширеніших овочів у нашій кухні. Її смажать, варять, запікають, тушкують і додають у супи, салати чи пироги. А ще з картоплі готують ніжне пюре, яке стає основою для різних страв — наприклад, зраз із капустою або м’ясом.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — картопляні гнізда з начинкою з курячого фаршу. Це смачна, ніжна і водночас ситна страва, яка стане чудовим варіантом для обіду або вечері всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати картопляні гнізда з куркою
Інгредієнти:
- картопля – 7 шт.;
- вершкове масло – 70 г;
- спеції до картоплі;
- філе курки – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- гриби – 200 г;
- спеції до птиці;
- вершки – 100 мл;
- сіль;
- сир – 150 г;
Спосіб приготування:
1. Поставити відварюватись картоплю.
2. Паралельно обсмажити цибулю, додати курку.
3. Посолити і додати спеції.
4. Додати гриби.
5. Коли вони будуть готові, залити все вершками і тушкувати ще 5 хвилин.
6. Готову картоплю розім'яти з вершковим маслом.
7. Додати улюблені спеції та зелень, все добре перемішати і на пергаменті зробити гнізда за допомогою ложки.
8. Викласти начинку, посипати зверху сиром і поставити в духовку на 15 хвилин до зарум’янення за температури 180 градусів.